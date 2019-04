Alianza se llena de incertidumbre: Miguel Ángel Russo sumó su cuarta derrota consecutiva

Este lunes Alianza Lima perdió 3-2 frente a su clásico rival en Matute. Los íntimos no la pasan nada bien, ni en la Liga 1, ni en la Copa Libertadores. Miguel Ángel Russo aún no logra armar el once ideal que le haga sumar tres puntos.

Es el cuarto encuentro consecutivo que pierde Alianza Lima en el mes de abril. Tal vez la seguidilla de partidos le jugó en contra a los blanquiazules, quienes no logran sumar en la tabla de posiciones.



Alianza Lima inició el mes enfrentando a Palestino por Copa Libertadores y cayó 2-0 frente al club chileno. Por la liga 1 perdió 2-1 ante Real Garcilaso.

Frente a River Plate, por Copa Libertadores, Alianza Lima perdió 3-0. Esta noche vuelve a caer 3-2 frente a Universitario de Deportes por el Torneo Apertura.

Miguel Ángel Russo, en conferencia de prensa después del partido afirmó: "no me acuerdo de una racha así, creo que nunca tuve en mi carrera". El estratega argentino deberá seguir trabajando para terminar el mal momento que está pasando con Alianza Lima.

► La alegría le pertenece: Universitario le ganó 3-2 a Alianza Lima en un partidazo por la Liga 1 [VIDEO]



► Se logró el ansiado descuento: Felipe Rodríguez anotó el segundo penal a favor de los íntimos [VIDEO]



► Nicolás Córdova fue expulsado del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes [VIDEO]



► Penal bien pateado es gol: Felipe Rodríguez marcó el descuento en Matute [VIDEO]



► La reacción de Miguel Ángel Russo tras el segundo gol crema [VIDEO]