Pablo Bengoechea se pronunció tras la liberación de jugadores de Universitario y Sporting Cristal

No sabe, no opina. El técnico de Alianza Lima , Pablo Bengoechea, se refirió a la liberación de jugadores para que disputen la fecha 11 del Torneo Clausura. Manifestó que los equipos saben con antelación del calendario de la Selección Peruana y que esta oportunidad debería ser aprovechada.

"Alianza Lima y todos los clubes sabían con anticipación que no podían contar con los jugadores convocados a la Sub 23 y de mayores pero, si liberaron a alguno de ellos, yo prefiero no opinar ni meterme en problemas porque soy el técnico de Alianza", manifestó Bengoechea en conferencia de prensa.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) liberó a cuatro jugadores de la concentración de la Sub-23, a Martín Távara y Christopher Olivares de Sporting Cristal , Ángel Zamudio deUnión Comercio y Brayan Velarde de Universitario de Deportes. En ese sentido, el técnico íntimo habló de la disponibilidad de su club.

"La Selección es lo más importante para el fútbol peruano. De mi parte que citen a todos los futbolistas de Alianza Lima [a la Selección Peruana]", precisó en conferencia. Además, pidió a sus jugadores la mayor concentración para la 'bicolor'.

"Definitivamente, el marco no es el más indicado, por lo pronto nosotros les pedimos a nuestros jugadores que se concentren en la Selección, porque acá teníamos plantel para defender a Alianza", concluyó.

El segundo amistoso de la Sub-23 ante los 'cafeteros', este domingo a la 1:15 p.m. en el estadio Miguel Grau. Para este encuentro, los cuatro jugadores desconvocados ya no serán considerados. Estos amistosos sirven de preparación para el Preolímpico que se jugará en Colombia.

Perú y Uruguay se medirán en el Centenario de Montevideo. (Video: Pedro García)

