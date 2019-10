Pablo Bengoechea se mostró contento, tras la victoria de sus dirigidos en el duelo de Alianza Lima vs. Melgar en Arequipa, pero las tácticas empleadas en el partido no fue lo único que le preguntaron en conferencia. Y es que, luego de los comentarios de Ángel Comizzo sobre las quejas del arbitraje, muchos se preguntaron qué diría el técnico uruguayo al respecto.

► Ángel Comizzo: "Yo no ando llorando ni maric*** por los rincones como otros"

"Mañana me voy a informar de todo, pero hoy no estoy al tanto de todo lo que pasó ayer, porque a la hora del partido de Universitario, estábamos viajando a Arequipa. El martes, con más tranquilidad e informado, les responderé sobre ese tema", sostuvo Bengoechea.

Pablo Bengoechea puso fecha para responder a las polémicas declaraciones de Ángel Comizzo. (Video: Alan Mayta)

Además de ello, esto dijo en conferencia de prensa:

- " Alianza se fue soltando, se fue adaptando a jugar en altura, porque en los primeros minutos les costó. En nuestro mejor momento llegó el segundo gol. Si bien era difícil voltear el partido, los jugadores saben que defender la camiseta los 90 minutos".



- "Estamos en el lugar soñado, donde queríamos estar".



- "Desde afuera siempre hay que alentar a los compañeros. Uno quiere que a los jugadores les vaya bien. Mi único pesar desde el banquillo es que los futbolistas sean felices y que disfruten el partido".



- "Creo que en las jugadas importantes no hubo errores arbitrales. Los goles de Alianza fueron todos legítimos, el arbitraje fue correcto".



- "La velocidad y la técnica de Arroé son muy importantes en los espacios, ya que pudo encarar a Cáceda y definió muy bien. Tenía mucha jerarquía y viene jugando bien. Me siento muy feliz por los futbolistas de Alianza. Tuvimos la posibilidad de, a cuatro fechas, llegar a la punta y es un premio a su esfuerzo".



- "Me inclino a que es tendencioso el arbitraje. Hay buenos árbitros, pero se ve una clara división en el torneo. Hay buenos arbitrajes y ojalá no cometan errores. Espero que gane el equipo que haya tenido menos ayuda, que el campeón que salga no haya sido favorecido descaradamente".

