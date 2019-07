Pablo Bengoechea: "No tengo ningún tipo de problema que hablen con otros entrenadores"

No se complica. El técnico de Alianza Lima , Pablo Bengoechea, se refirió a los rumores de un posible cambio en el comando técnico blanquiazul e indicó que no tienen inconvenientes con que la administración vea otras opciones, ya que en el fútbol siempre se ve cambios de técnicos, de acuerdo a los resultados.

"Sé la responsabilidad que tengo. Cuando deje de ser técnico, igual estaré agradecido con Alianza, por la oportunidad de poder retornar. Yo no tengo ningún tipo de problema y no me molesta que hablen con otros entrenadores. Cada quien elige trabajar con la persona que mejor le parezca a la administración", manifestó Bengoechea en conferencia de prensa.

Asimismo, precisó que, desde su llegada en el 2017, conversó con los gerentes blanquiazules y con los que conforman el comité, quienes le han brindado su apoyo en cada oportunidad. "He hablado con las mismas personas, desde mi llegada en el 2017. Siempre me he sentido muy a gusto en Alianza", agregó.

Respecto al desempeño de los jugadores en las dos primeras fechas del Clausura, afirmó estar conforme con los resultados y que seguirán corrigiendo errores y entrenando, como si hubiera campeonato, pese al pare que habrá, por la realización de los Juego Panamericanos de Lima 2019.

Por su parte, Gustavo Zevallos habló previamente sobre los rumores de una posible salida de Bengoechea, con la nueva administración de Alianza Lima. Ante ello, indicó que "Pablo es nuestro entrenador y todos, absolutamente todos, estamos tranquilos y muy satisfechos con la labor que viene desarrollando. La relación es de las mejores y esperamos seguir por esa línea ascendente".

