Las polémicas del clásico de Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Si bien el partido de Sporting Cristal vs. Alianza Lima estuvo muy reñido, al punto en el que se tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para poder ver el único gol a cargo de Fernando Pacheco, no se puede dejar de lado las polémicas que se vieron. ¿Cuáles fueron los momentos más controversiales del encuentro?

1. El codazo que no fue sancionado

A los 7 minutos del descuento, Aldair Fuentes fue expulsado del partido, por acumular dos tarjetas amarillas, tras intentar frenar el avance peligroso de Fernando Pacheco, pero ¿solo Fuentes golpeó? Según la repetición de la falta, Pacheco tenía el codo en alto y llega a impactar el rostro de Fuentes, por lo que pudo haber sido considerado también falta.

Aldair Fuentes fue expulsado en el segundo tiempo. (Video: Golperu)

Sporting Cristal le ganó 1-0 a Alianza Lima por la segunda fecha de la Liga 1

2. ¿Hubo posición adelantada?

Este tipo de polémicas se podrían resolver cuando se implemente el sistema de videoarbitraje conocido como VAR, pero todavía se tendrá que esperar. Y es que en la repetición del gol se pudo observar que los delanteros de Sporting Cristal se encontraban un paso más adelante que los defensas de Alianza Lima , pero desde la perspectiva de la cámara es muy difuso.

Sportjng Cristal vs. Alianza Lima | El gol de fernando Pacheco para romper el empate en el Nacional. (GolPerú)

3. La autocrítica de Miguel Ángel Russo

El técnico de Alianza Lima salió molesto del partido y disconforme con el resultado. Si bien sostuvo que el partido tuvo muchas fricciones y no hubo ocasiones claras de gol, no estuvo de acuerdo con terminar el duelo con solo nueve hombres en la cancha, tras la expulsión de Aldair Fuentes y Luis Rodríguez, consideró que “se empieza con once y se termina con once, ley madre de este juego. Más para este tipo de partidos, porque te limitan mucho”.

Así fue la formación titular de Miguel Ángel Russo para el duelo de Sporting Cristal vs. Alianza Lima. (Fuente: Prensa Alianza Lima)

