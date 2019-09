Alianza Lima: "No quiero creer que FPF nos esté pasando factura por oponernos a estatutos"

La incomodidad no se va. El miembro del Comité deportivo de Alianza Lima , César Torres, admitió tras el duelo ante Universitario , que el club presentaría un reclamo ante la Conar, por los constantes errores arbitrales que han perjudicaron a los íntimos. Sin embargo, ahora estaría atribuyendo estos hechos a la negativa del club por aceptar los nuevos estatutos de la FPF.

"No quiero creer que los árbitros están siendo rigurosos con Alianza Lima porque simplemente fuimos unos de los pocos clubes que se opusieron al tema de los estatutos de la FPF. Tal vez Lozano y compañía nos estén pasando factura a todos aquellos equipos que no están de acuerdo con lo que pretende hacer la FPF y están favoreciendo a otros. Si pensamos mal, podríamos llegar a esa conclusión", expresó Torres a Ovación.

Y es que el polémico penal que no se le cobró a Federico Rodríguez sería 'la gota rebalsó el vaso'. "Realmente me cuesta creer que ni Joel Alarcón ni el árbitro asistente de occidente ni el juez que estuvo detrás del arco no se hayan percatado que Corzo tomó del cuerpo a Federico Rodríguez de manera escandalosa", reclamó.

Respecto al reclamo que presentarían a la Conar, precisó que esta tarde harán llegar el documento. "Hoy presentaremos nuestra queja de manera formal, porque no nos parece justa la manera cómo están procediendo con Alianza. Partido a partido nos vienen perjudicando y ahí están las imágenes que no me dejan mentirYo no pido que nos favorezcan, simplemente que cobren lo justo, nada más", aclaró.

Alianza Lima reanudará los trabajos de entrenamiento el martes, con el objetivo de quedarse con el triunfo ante Pirata FC en Matute, por la fecha 10 del Torneo Clausura. Para esta semana, el cuadro blanquiazul tendrá bajas, por la convocatoria de la Selección Peruana, entre los que destacan Pedro Gallese al elenco mayor y Kevin Quevedo a la Sub-23.

Christofer Gonzales declaró sobre el primer entrenamiento de la Selección Peruana y su convocatoria. (Video: Jesús Mestas)

► Tabla de posiciones y acumulada del Torneo Clausura y la Liga 1 | Resultados de la fecha 9



► Conoce la programación completa de la Fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1



► Aldo Corzo sobre la polémica falta a Federico Rodríguez: "Nunca lo agarré, no fue penal"



► Christian Cueva no va más en Santos: Paulo Autuori afirma que también evalúan posible sanción al peruano | VIDEO



► ¡Al estilo Cholo Simeone! Ángel Comizzo arengó a los hinchas de la 'U' tras cántico contra Alianza Lima en el Monumental