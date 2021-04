Después de una larga espera, el equipo de fútbol femenino de Alianza Lima ha vuelto a las canchas. Caras felices y muchas ganas son la constante en los entrenamientos que se realizan diariamente en la cancha auxiliar del Estadio Alejandro Villanueva, bajo la batuta del técnico Samir Mendoza. Tras casi dos semanas de trabajos presenciales, Sisy Quiroz, jefa de las divisiones femeninas del club, conversó con el departamento de prensa blanquiazul sobre lo que espera del equipo de fútbol en la próxima Liga Femenina, que se iniciará el 29 de mayo en Lima.

Alianza se preparó mucho para ser campeón la temporada 2020 y de pronto llegó la pandemia. ¿Cuéntanos cómo varió todo el proceso y cuán difícil fue mantener enfocado al grupo con trabajos remotos?

El año pasado hicimos jales importantes para enfrentar la temporada; sin embargo, la pandemia impidió que pudiéramos entrenar. Fue muy complicado, estuvimos en cancha un mes, luego todo se detuvo y no pudimos ver debutar a las nuevas incorporaciones. El equipo se tuvo que mantener unido entrenando durante la pandemia, y no fue fácil porque las chicas pasaron procesos familiares complicados. Tratamos de manejarlo con los entrenamientos virtuales, apoyo psicológico y nutricional; teníamos que ver que las chicas mantuvieran una buena forma.

En un momento del 2020 parecía que sí podía darse el campeonato, incluso llegaron algunas jugadoras. ¿Cuánto afectó que no se haya jugado ese torneo?

Al inicio llegó Sandy Dorador, jugadora de la selección por muchos años, para darle protagonismo al plantel. Más tarde lo hizo Miryam Tristán, capitana de la selección. Ambas, que venían de jugar con Perú los Juegos Panamericanos Lima 2019, estaban listas para debutar, pero no se llegó a concretar el campeonato. Que las chicas no hayan jugado un año y medio aproximadamente ha sido muy duro para el fútbol femenino. No se ha podido avanzar con el proyecto, pero esta vuelta a la competencia nos da la oportunidad de recuperar el tiempo perdido y todos en el club estamos comprometidos con ello.

¿Cómo ha recibido la familia del fútbol femenino este retorno a los entrenamientos, ya con la confirmación de que se podrá volver a la competencia oficial?

Se ha recibido con mucha emoción y entusiasmo, es el retorno más ansiado. Los primeros días eran de una felicidad completa, se morían por tocar el balón y hacer fútbol. Hay mucha emoción de los hinchas, de las jugadoras, de la familia. El regreso era algo que todos necesitábamos, porque sabemos de la importancia que el fútbol femenino tiene para el club.

¿Este plantel es más fuerte que el del año pasado? ¿Se podría decir que es el equipo más fuerte que ha tenido Alianza desde que compite en el femenino?

Tenemos un plantel bastante sólido. El año pasado no pudimos ver el resultado en el campo, porque no competimos, pero a los jales que llegaron entonces se han sumado nuevas incorporaciones. Tenemos jugadoras representativas como Cindy Novoa y Adriana Lúcar, que se acaban de sumar y nos van a dar un plus. Nuestro objetivo es el campeonato. Queremos jugar la final, ganar el título e ir a la Copa Libertadores. Este es el equipo más fuerte que ha tenido Alianza Lima. Nuestras expectativas son altas para esta nueva temporada.

Háblanos un poco de lo que pueden sumar, en función de calidad, las jugadoras que llegaron a fines del 2020, como Tristán y Annie del Carpio, y los refuerzos 2021, como Novoa y Lúcar.

Es un aporte muy alto de calidad. Las chicas nuevas son convocadas habitualmente a la selección. Por ahora, tenemos ocho jugadoras que son llamadas a los distintos microciclos que realiza la selección, así que estamos orgullosos de aportar tantas chicas. Annie del Carpio es una arquera de gran trayectoria, mientras que Miryam Tristán y Sandy Dorador son dos delanteras muy importantes y ya sabemos qué esperar de ellas. Si a ello le sumamos la llegada de Adriana Lúcar y Cindy Novoa, Alianza va a tener una ofensiva potente. Se trata de las mejores delanteras del medio.

Toda esa alegría del retorno a los entrenamientos presenciales refleja que es un grupo que busca trascender.

Lo interesante de ellas es la disciplina y el profesionalismo que demuestran, algo que nosotros buscamos implantar en el equipo. Entendemos que las chicas están en una transición de ser jugadoras amateurs a convertirse en profesionales. Es un proceso, pero está claro que necesitamos futbolistas orientadas a ser profesionales. Que sean disciplinadas, que busquen entrenar más, que no se conformen. Apuntamos a contar con jugadoras que entiendan la importancia de desarrollarse en el fútbol femenino y que sea una prioridad en su vida.

¿Ser campeón es una obligación para Alianza Lima?

Ser campeón siempre tiene que ser un objetivo para un club grande como Alianza Lima, es nuestra meta. Queremos campeonar y jugar por primera vez la Copa Libertadores. Pero no solo queremos asistir al torneo internacional, queremos competir. Para eso hay que trabajar mucho y escalar de a pocos.

¿Cuánto nos falta para llegar al nivel de otros países de la región y pensar en una futura clasificación mundialista?

Para mejorar, no solo a nivel de selección sino de Copa Libertadores, el fútbol femenino del Perú debe elevar las capacidades físicas de sus jugadoras, pues en general no ha habido una buena formación en este aspecto. Hoy las chicas comienzan a formarse a una edad muy tardía y necesitamos que sea mucho antes, desde los 6 o 7 años, para que a los 18 o 19 lleguen a la competencia internacional con un buen recorrido a sus espaldas, más fuertes físicamente y con la posibilidad de jugar 90 minutos a alta intensidad, que es lo que te pide un torneo internacional. Tenemos mucho trabajo que hacer en ese aspecto.

¿Qué sabes sobre el inicio del campeonato, el número de rivales y el sistema de competencia?

El campeonato se desarrollará en Lima desde el 29 de mayo. Se jugará con 14 equipos bajo un sistema de todos contra todos, aunque aún estamos a la espera de las bases y del fixture oficial. Luego de la primera rueda se definirán los semifinalistas. Los dos primeros clasificados pasan directo a la etapa de semifinales, mientras que del tercero al sexto se cruzan para definir los otros dos cupos para las semifinales. Esperemos que los equipos de provincia estén preparados y tengan todas las facilidades para llegar a Lima y poder competir. Estamos felices de compartir el torneo con jugadoras de todo el Perú.

A nivel mediático, ningún equipo femenino del fútbol peruano ha tenido tanta exposición como Alianza Lima, incluso en plena pandemia y sin jugar. Esta presencia y exposición, así como la voluntad del club de visibilizar las iniciativas del femenino, ¿ya se ha visto materializada en un apoyo real de empresas que quieran ser auspiciadoras de esta división?

El nivel mediático del equipo femenino de Alianza Lima es bastante alto, tenemos bastante exposición y estamos felices por ello; sin embargo, aún nos falta materializar el apoyo para que las empresas vean lo atractivo que es el fútbol femenino en Alianza y toda la exposición que pueden tener si asocian su marca con nosotros. Considero que esto va a llegar, porque tenemos un producto muy bueno y porque el mercado del femenino se va a mover ahora que se acerca la competencia.

¿Cómo se está trabajando con las categorías juveniles en este momento complicado?

Las categorías juveniles vienen trabajando por zoom. Es difícil llevar un entrenamiento virtual durante más de un año, pero tenemos que seguir siendo creativos y buscar la forma de mantener a las chicas concentradas y motivadas. Fuera de ello, no hemos dejado de buscar nuevos talentos nacionales a través de mecanismos de scouting virtual.

La presencia de jugadoras venezolanas se mantiene en Alianza. ¿El fútbol femenino seguirá desarrollando acciones para visibilizar la importancia de la no discriminación hacia los refugiados?

Las jugadoras venezolanas se mantienen en Alianza. María Ortegano, Neidy Romero y Heidie Padilla son muy talentosas y nos aportarán muchísimo tanto en el aspecto deportivo como en este tema de inclusión que la institución está desarrollando desde el año pasado junto con ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados). Todos estamos alineados con la visión del club, con su búsqueda de ir más allá del deporte para ser un motor de cambio social, fomentar la inclusión y la igualdad, empoderar a la mujer y luchar contra todo tipo de discriminación y violencia.