Los rivales que le quedan a Binacional hasta el término del Torneo Clausura

Binacional ha sumado 12 puntos en las últimas cinco fechas del torneo, subiendo así hasta el cuarto escaño de la tabla de posiciones. Si bien se mantiene en la punta del acumulado, está decidido a quedarse con el título del Clausura, a fin de coronarse como único campeón de la Liga 1.

Y es que, de acuerdo con el artículo 10° del Reglamento del campeonato local, si "un mismo club resulte ganador del Apertura y del Clausura, será proclamado directamente Campeón Nacional de la Liga 1".



En ese sentido, Binacional tiene la oportunidad de quedarse con el campeonato, si es que llega a ganar los próximos cuatro partidos, que incluyen los duelos con Alianza Lima y Sporting Cristal en Juliaca, las fechas 15 y 17 del Clausura, respectivamente.

Si bien en el acumulado se mantienen puntero, con un total de 59 puntos, a dos de Sporting Cristal, seis de Alianza Lima y 10 unidades de Universitario de Deportes, Mosquera tiene claro que deberán superar los duelos restantes para asegurar el título. "Tendremos que ganar todos los partidos para tener el respeto de los que piensan que somos un relleno", afirmó a Ovación.

¿Qué partidos le quedan a Binacional para quedar Campeón Nacional de la Liga 1?

02/11/19: Sport Huancayo vs. Binacional

Estadio: Huancayo

Hora: 5:15 p.m.

Transmisión: GOLPERU



10/11/19: Binacional vs. Alianza Lima

Estadio: Guillermo Briceño

Hora: 3:30 p.m.

Transmisión: GOLPERU



16/11/19: Sport Boys vs. Binacional

Estadio: Miguel Grau

Hora: 8:00 p.m.

Transmisión: GOLPERU



24/11/19: Binacional vs. Sporting Cristal

Estadio: Guillermo Briceño

Hora: Por definir

Transmisión: GOLPERU

