¿CUÁL ES EL PANORAMA ACTUAL?

ALIANZA LIMA (MARTES VS. ATLÉTICO PARANAENSE)

El equipo de Guillermo Salas tiene cuatro puntos en su grupo. El único resultado que le sirve para aspirar a meterse en los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana es ganarle a Atlético Paranaense (10 puntos) en Brasil. Algo que solo Universitario de Deportes pudo conseguir en 1979, cuando derrotó 2-1 a Palmeiras. Además, si bien bien su rival ya está clasificado a octavos, debe asegurar el primer lugar y así tener un oponente menos complejo en la siguiente instancia. Además, no solo basta con ganar: en Asunción debe imponerse Atlético Mineiro a Libertad (6 puntos) para así quedarse en el tercer lugar. Prácticamente estamos hablando de un milagro, pero en el fútbol nunca se sabe .

T-E-D GOLES DIF. PUNTOS PROM. PROD. 1-1-3 3-6 -3 4 0.80 27%

T: Triunfo / E: Empate / D: Derrota

SPORTING CRISTAL (MARTES VS. FLUMINENSE)

La ‘Máquina Celeste’ tiene dos grandes posibilidades. La más deseada es la más difícil: meterse en octavos de final de la Libertadores , algo que no consigue desde 2004. Sporting Cristal suma 7 puntos, al igual que River Plate. El equipo de Tiago Nunes está obligado a conseguir un mejor resultado que los ‘millonarios’ para meterse entre los 16 mejores equipos del continente . Es decir, si River derrota a The Strongest, Cristal tendrá que hacer lo mismo ante Fluminense (9 puntos) en el mítico Maracaná. Una tarea más que complicada, dado que ‘Flu’ perdió sus dos últimos partidos y no pudo asegurar ni siquiera la clasificación. Por lo que seguramente saldrá con lo mejor de su plantel para asegurarlo. Sin embargo, existe un plan B y es el acceso a la Sudamericana. Ahí las chances de Cristal son altas, ya que lo puede lograr incluso perdiendo en Río de Janeiro. Siempre que The Strongest no sume en el Monumental.

T-E-D GOLES DIF. PUNTOS PROM. PROD. 2-1-2 7-9 -2 7 1.40 47%

MELGAR (MARTES VS. OLIMPIA)

El ‘León del Sur’ ha tenido un repunte en las últimas jornada y eso lo tradujo en su último choque copero, cuando aplastó 5-0 a Patronato y alcanzó los 4 puntos, que lo ponen en una situación expectante de cara a la Sudamericana. Sin chances en la Libertadores, Melgar hoy está un punto por encima de Patronato y ambos jugarán la última fecha en condición de visitante. Mientras los mistianos medirán fuerzas con Olimpia (11 puntos), los argentinos harán lo mismo con Atlético Nacional (10 puntos). Melgar hasta perdiendo podría clasificar, siempre que Patronato pierda o empate, ya que la diferencia de gol también favorece a los arequipeños . Es decir, el equipo de Mariano Soso podría llegar a la Sudamericana con apenas 4 puntos, pero es algo que ya pasó antes con un equipo peruano y luego lo vamos a recordar.

T-E-D GOLES DIF. PUNTOS PROM. PROD. 1-1-3 8-9 -1 4 0.80 27%

UNIVERSITARIO DE DEPORTES (MIÉRCOLES VS. GIMNASIA)

Pese a que perdió sus dos últimos partidos coperos, los cremas están ante una inmejorable oportunidad de seguir en carrera internacional. Es el único de los equipos peruanos que definirá en casa la última fecha. Si Universitario de Deportes (7 puntos) le gana a Gimnasia (4 puntos) logrará esa meta . Incluso podría hacerlo en el primer lugar y meterse en octavos de final, siempre que Santa Fe (7 puntos) haga lo mismo con Goiás (9 puntos). En su defecto, llegará a los dieciseisavos, donde enfrentaría a uno de los mejores terceros de la Libertadores, posición en donde actualmente están Sporting Cristal y Melgar, potenciales rivales en la siguiente etapa. ¿Qué pasa si no gana? Un empate haría que la ‘U’ llegue a 8 puntos y no podría alcanzar a Goiás (9), por lo que tendría que esperar que Santa Fe consiga un resultado similar o pierda. Igual panorama en la derrota.

T-E-D GOLES DIF. PUNTOS PROM. PROD. 2-1-2 5-5 0 7 1.40 47%

¿CÓMO LES FUE A LOS ÚLTIMOS EQUIPOS PERUANOS CLASIFICADOS EN FASE DE GRUPOS?

Los equipos peruanos precisamente no se jactan de tener recurrentes clasificaciones a instancias decisivas de torneos internacional. En lo que va del milenio apenas siete veces se consiguió el objetivo de llegar a octavos de final de la Copa Libertadores y en tres se pudo alcanzar el trampolín a la Sudamericana. Acá te recordamos las clasificaciones más relevantes.

COPA SUDAMERICANA 2022: UN ‘LEÓN’ INDOMABLE

La campaña de Melgar en la ‘Suda’ del año pasada fue espectacular y estuvo bajo la conducción de Néstor Lorenzo, hoy seleccionador de Colombia. En su grupo había un equipo brasileño (Cuiabá), uno argentino (Racing Club) y otro uruguayo (River Plate). En la previa el que menos pensaba que lucharía por no ser el peor. Sin embargo, el ‘León del Sur’ hizo de Arequipa un bastión inexpugnable y consiguió el 100% de puntos, además de ganarle a River en el Centenario . Así alcanzó doce puntos y superó al favorito Racing, que en la última fecha perdió de manera increíble y eso metió a al ‘Dominó' en octavos de final. El resto todos lo sabemos: llegó hasta semifinales, tras superar a Tolima de Colombia e Internacional de Porto Alegre en octavos y cuartos, respectivamente.

T-E-D GOLES DIF. PUNTOS PROM. PROD. 4-0-2 10-6 +4 12 2.00 67%

Tras derrotar a Cuiabá en Arequipa, Melgar se metió en octavos de final de la Sudamericana. Video: Conmebol.

COPA LIBERTADORES 2013: EL INCA QUE CONQUISTÓ EL CONTINENTE

Han pasado 10 años desde la última clasificación a octavos de final de un equipo peruano en la Copa Libertadores . Lo consiguió Real Garcilaso en su primera participación internacional. Con Fredy ‘Petroleo’ García a la cabeza, sumó diez puntos y le alcanzó para clasificar. Y no precisamente logró ganar todo en Cusco, sino pudo hacerlo en plaza complicadas como Asunción (Cerro Porteño) e Ibagué (Tolima). En octavos chocaría con Nacional de Uruguay, al que dejaría afuera en el mismísimo Centenario, para luego quedar afuera ante Santa Fe de Colombia. En ese equipo estaban, entre otros, Diego Carranza, Jhoel Herrera, Luis Guadalupe, Edwin Retamoso, Víctor Ferreira, Fabio Ramos, Iván Santillán, Alfredo Ramúa, etc.

T-E-D GOLES DIF. PUNTOS PROM. PROD. 3-1-2 8-7 +1 10 1.67 56%

Garcilaso solo ganó un partido como local en la fase de grupos (5-1 a Cerro Porteño), pero su mejor producción lo hizo como visitante (6 puntos).

COPA LIBERTADORES 2010: LOS ‘COMPADRES’ BRINDARON HASTA OCTAVOS

La última gran participación de Alianza Lima y Universitario de Deportes en la Copa Libertadores fue en 2010. Fue una temporada gratamente inesperada en el plano internacional. La ‘U’ era el campeón vigente y tenía a Juan Reynoso como técnico, además de la base del equipo de la temporada pasada. En su grupo tuvo a Lanús de Argentina, Libertad de Paraguay y Blooming de Bolivia, consiguiendo diez de 18 puntos. Lo hizo de manera invicta y apenas recibiendo dos goles . En ese equipo destacaban Raúl Fernández, John Galliquio, Carlos Galván, Rainer Torres, Raúl Ruidíaz, Piero Alva, entre otros. En octavos de final quedaría eliminado por Sao Paulo, pero sin perder ninguno de los juegos.

T-E-D GOLES DIF. PUNTOS PROM. PROD. 2-4-0 5-2 +3 10 1.67 56%

Uno de los dos triunfos coperos de la ‘U’ fue ante Lanús en el Monumental. Anotaron Piero Alva y Gianfranco Labarthe.

Por su parte, Alianza Lima consiguió la mejor producción de un equipo peruano en fase de grupos de Libertadores en el milenio . Tuvo un arranque frenético, ganando los tres partidos: 3-1 ante Bolívar en La Paz, 4-1 ante Estudiantes y 2-0 a Juan Aurich en Matute. Ese choque contra el ‘Pincha’, incluso, hasta hoy es recordado como uno de los mejores juegos internacionales del club blanquiazul en su historia. Porque era el campeón vigente, porque fue tras ir perdiendo y donde Wilmer Aguirre tuvo una noche soñada, marcando un ‘hat trick’. Además del ‘Zorrito’, también estaban Henry Quinteros, Salomón Libman, José Carlos Fernández, Edgar González, entre otros. En octavos de final caería de manera polémica con ‘U’ de Chile.

T-E-D GOLES DIF. PUNTOS PROM. PROD. 4-0-0 12-7 +5 12 2.00 67%

Alianza Lima goleó al campeón vigente de la Libertadores, algo que antes no había ocurrido.

COPA LIBERTADORES 2004

Han pasado 19 años de la ultima clasificación de Sporting Cristal a octavos de final de la Libertadores . Aquel equipo de Wilmar Valencia que tuvo al frente a Rosario Central de Argentina, Coritiba de Brasil y Olimpia de Paraguay. Y terminó la fase de grupos en primer lugar, algo que no nunca más volvió a suceder con un equipo peruano en este torneo. En este equipo estaban Gustavo Roverano, Alberto Rodríguez, Jorge Soto, Luis Alberto Bonnet, Rainer Torres, Carlos Zegarra, entre otros.

Cristal goleó 4-1 a Rosario Central en 2004. Fue su última clasificación a octavos. Video: Cristal TV.

Ellos también lo consiguieron:

EQUIPO TORNEO / AÑO T-E-D GOLES DIF. PUNTOS PROM. PROD. SAN MARTÍN LIBERTADORES 2010 2-2-2 7-9 -2 8 1.33 44% CIENCIANO LIBERTADORES 2002 3-0-3 8-7 +1 9 1.50 50%

¿QUIÉNES DIERON EL SALTO DE LA LIBERTADORES A LA SUDAMERICANA?

Esto sucedió tres veces y tuvo a Sporting Cristal como protagonista en dos oportunidades (2019 y 2021). En 2021, incluso, se metió en la ‘Suda’ con apenas cuatro puntos, todos sumados ante Rentistas de Uruguay. El otro equipo que consiguió esa meta fue Melgar en 2019. Ese año el equipo era dirigido por el argentino Pautasso y empezó desde la fase previa de Libertadores.

EQUIPO TORNEO / AÑO T-E-D GOLES DIF. PUNTOS PROM. PROD. CRISTAL LIBERTADORES 2019 2-1-3 8-11 -3 7 1.17 39% MELGAR LIBERTADORES 2019 2-1-3 2-9 -7 7 1.17 39% CRISTAL LIBERTADORES 2021 1-1-4 3-10 -7 4 0.67 22%

Cristal es el último equipo peruano que pudo pasar de Libertadores a Sudamericana (2021). Video: Conmebol.





