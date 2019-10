¡Toma nota! Programación completa de la fecha 13 del Torneo Clausura | LIGA 1

Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | se ubican a solo un punto de distancia en la Tabla de Posiciones del Torneo Clausura, por lo que los duelos que restan serán claves para definir a los candidatos que disputarán los play-off de la Liga 1. Conoce aquí la programación de la fecha 13.

Real Garcilaso arranca la semana. El 'Celeste Imperial' se medirá ante Deportivo Municipal el viernes 25 de octubre a la 3:00 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. La Academia necesitará sumar los tres puntos de visita, pues se ubica último en el torneo y está a solo cuatro puntos de Sport Boys y San Martín.

El sábado 26, Universitario de Deportes recibirá a Cantolao en el Monumental, en búsqueda del liderazgo absoluto del torneo. Ángel Comizzo ha indicado que cada partido que reste será una final rumbo al título de campeonato.

Por su parte, Sporting Cristal chocará ante San Martín, plantel que busca salir de la zona de descenso. Los rimense llegan a este encuentro de golear 4-0 a los 'Corsarios', mientras que San Martín sumó su décimo partido sin conocer victoria, tras el empate sin goles ante Sport Boys.

Alianza Lima viajará a Arequipa para el duelo ante Melgar, este domingo 27 de octubre. Los íntimos no quedaron conformes con el empate ante Mannucci, por lo que irán con todo para quedarse con los tres puntos frente al 'Dominó'.

Programación completa de la Fecha 13 del Torneo Clausura

Viernes 25 de octubre



Real Garcilaso vs. Deportivo Municipal

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

Transmisión: GOLPERU



Sábado 26 de octubre



Pirata FC vs. César Vallejo

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Flores Marigorda (Lambayeque)

Transmisión: GOLPERU



Universitario vs. Cantolao

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Monumental de Ate

Transmisión: GOLPERU​



Domingo 27 de octubre



Unión Comercio vs. Binacional

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: IPD de Nueva Cajamarca

Transmisión: GOLPERU



Universidad San Martín vs. Sporting Cristal

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Por confirmar

Transmisión: GOLPERU



Alianza Universidad vs. Sport Huancayo

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Heraclio Tapia (Huánuco)

Transmisión: Facebook Live



Melgar vs. Alianza Lima

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Monumental de la UNSA (Arequipa)

Transmisión: GOLPERU



Carlos A. Mannucci vs. Sport Boys

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Mansiche (Trujillo)

Transmisión: GOLPERU



Lunes 28 de octubre



UTC vs. Ayacucho FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Héroes de San Ramón (Cajamarca)

Transmisión: GOLPERU



Liga 1: el resumen de la fecha 12 del Torneo Clausura. (América TV)

