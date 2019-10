Sigue la programación completa de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima está motivado y quiere conservar su puesto de líder, luego de la remontada que tuvo ante Melgar el domingo anterior . Universitario le sigue a un punto de distancia, por lo que aprovecharán el duelo ante 'Muni' para volver a la punta; mientras que Sporting Cristal aprovechará la localía para quedarse con el triunfo.

La fecha arrancará con el encuentro de UTC ante Unión Comercio el este viernes a las 3:30 p.m. en Cajamarca, peor no será el único duelo que se dispute ese día. Pirata FC buscará sumar tres puntos para no quedar en la cola del torneo y Sport Boys se jugará sus últimas cartas para sacar ventaja de San Martín.

Alianza Lima recibirá a Alianza Universidad el sábado a las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva, donde espera sellar su liderazgo en el torneo. Pablo Bengoechea sabe que deberá reforzar su defensa para evitar que los goles en contra le jueguen una mala pasada, especialmente al momento del conteo acumulado.

Sporting Cristal vuelve al Gallardo, esta vez para medirse ante Mannucci, el domingo por la mañana. Los 'rimenses' quieren recuperarse del último empate ante San Martín, pues le quedan pocos partidos para intentar alcanzar la punta del acumulado a Binacional.

Universitario de Deportes jugará en el Estadio Nacional ante Municipal, el domingo a las 3:30 p.m. Los cremas perdieron otra oportunidad de coronarse líderes del Clausura, luego de igualar 1-1 ante Cantolao. La poca efectividad en el ataque les ha jugado en contra y ya han sumado cuatro encuentros sin ver triunfos.

Programación completa de la Fecha 14 del Torneo Clausura

Viernes 1 de noviembre



UTC vs. Unión Comercio

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Transmisión: GOLPERU​



Cantolao vs. Pirata FC

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Miguel Grau

Transmisión: GOLPERU



Sport Boys vs. Melgar

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Miguel Grau

Transmisión: GOLPERU



Sábado 2 de noviembre



Ayacucho FC vs. Real Garcilaso

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná

Transmisión: GOLPERU



Sport Huancayo vs. Binacional

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Huancayo

Transmisión: GOLPERU



Alianza Lima vs. Alianza Universidad

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Transmisión: GOLPERU



Domingo 3 de noviembre



Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Alberto Gallardo

Transmisión: GOLPERU



Deportivo Municipal vs. Universitario

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Estadio Nacional

Transmisión: GOLPERU



César Vallejo vs. San Martín

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Mansiche

Transmisión: GOLPERU

Liga 1: resumen de la fecha 13 del Torneo Clausura. (América TV)

