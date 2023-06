ALIANZA LIMA: CORAZÓN PARA GANAR

El bicampeón peruano arrancó bien la fase de grupo de Libertadores. Sin embargo, perdió los últimos dos y hoy está en la última ubicación, lo cual lo dejaría sin nada. Alianza Lima recibirá este martes a Atlético Mineiro en Matute. El equipo de Guillermo Salas necesita ganar para seguir en carrera. Otro resultado podría dejarlo al borde de la eliminación.

Así va el grupo de Alianza Lima

EQUIPO RACHA DIF, GOLES PUNTOS ATLÉTICO PARANAENSE (BRA) E-T-T-D +1 7 ATLÉTICO MINEIRO (BRA) D-D-T-T +1 6 LIBERTAD (PAR) T-D-D-T 0 6 ALIANZA LIMA (PER) E-T-D-D -2 4

*T: Triunfo / E: Empate / D: Derrota

Los partidos

DÍA HORA PARTIDO TV MARTES 5:00 PM. PARANAENSE VS. LIBERTAD ESPN 4 y STAR+ MARTES 7:00 PM. ALIANZA LIMA VS. MINEIRO ESPN y STAR+





Alianza Lima perdió 2-0 ante Atlético Mineiro en el juego de ida. Video: ESPN.

Si ganan Alianza Lima y Paranaense

Sería el panorama ideal. Alianza Lima sumaría 7 puntos y matemáticamente llegaría con chances de clasificar a octavos de la Libertadores . Le convendría que Paranaense derrote a Libertad. Esto dejaría al equipo paraguayo en el último lugar y el equipo blanquiazul arrancaría la última fecha en zona de clasificación a octavos.

EQUIPO DIF. GOLES PUNTOS ATLÉTICO PARANAENSE (BRA) +2 10 ALIANZA LIMA (PER) -1 7 ATLÉTICO MINEIRO (BRA) 0 6 LIBERTAD (PAR) -1 6

Si gana Alianza Lima y empata Paranaense con Libertad

Con este panorama, Alianza Lima terminaría la fecha en zona de clasificación a los diesiseisavos de final de la Copa Sudamericana . Asumiendo que la victoria sobre Mineiro sería por la mínima diferencia. Si hay empate en el otro partido, se jugaría la clasificación a octavos en su visita a Paranaense. Ganando en Brasil conseguiría el objetivo, de lo contrario, tendría que esperar otros resultados para ver en qué posición termina.

EQUIPO DIF. GOLES PUNTOS ATLÉTICO PARANAENSE (BRA) +1 8 LIBERTAD (PAR) 0 7 ALIANZA LIMA (PER) -1 7 ATLÉTICO MINEIRO (BRA) 0 6

Si ganan Alianza Lima y Libertad

Un triunfo de Alianza Lima sería muy festejado, pero si Libertad da el golpe en Brasil, el panorama en la última fecha será complicado porque el equipo de Salas tendría que ganarle a Paranaense de visita para meterse en octavos de final. Al menos, en cualquier panorama, con el triunfo terminaría en zona de clasificación, sea a Libertadores o Sudamericana .

EQUIPO DIF. GOLES PUNTOS LIBERTAD (PAR) +1 9 ATLÉTICO PARANAENSE (BRA) 0 7 ALIANZA LIMA (PER) -1 7 ATLÉTICO MINEIRO (BRA) 0 6

Si Alianza Lima empata

Sumaría 5 puntos y se mantendría en la última ubicación. Por lo menos seguiría estando a dos puntos de Altético Mineiro, pero con posibilidades casi imposibles de seguir en carrera en la Libertadores.

Si Alianza Lima pierde

Se quedará en 4 puntos y sería inalcanzable para Atlético Mineiro, ya que llegaría a 9 puntos. Y quedaría eliminado de la Copa Libertadores por cualquier resultado que se presente entre Paranaense y Libertad no le permitirá llegar al segundo lugar.

SPORTING CRISTAL: CON RAZA DE COPERO

El nivel de Sporting Cristal ha ido de menos a más en la fase de grupos. Tras sumar dos derrotas (Fluminense en Lima y River Plate en Buenos Aires), pudo derrotar a The Strongest e igualar con los ‘millonarios’ en Lima. Con 4 puntos se ubica en el tercer lugar y sus chances siguen intactas, aunque su suerte tendrá que definirla fuera de casa (La Paz y Río de Janeiro). Ante The Strongest debe marcar un quiebre en la Copa y no hay otro resultado que sea la victoria.

Así va el grupo de Sporting Cristal

EQUIPO RACHA DIF. GOLES PUNTOS FLUMINENSE (BRA) T-T-T-D +6 9 THE STRONGEST (BOL) T-D-D-T +1 6 SPORTING CRISTAL (PER) D-D-T-E -3 4 RIVER PLATE (ARG) D-T-D-E -4 4

*T: Triunfo / E: Empate / D: Derrota

Los partidos

DÍA HORA PARTIDO TV MIÉRCOLES 7:30 PM. RIVER PLATE VS. FLUMINENSE ESPN 4 y STAR+ MIÉRCOLES 9:00 PM. THE STRONGEST VS. SPORTING CRISTAL ESPN y STAR+

Sporting Cristal derrotó 1-0 a The Strongest en Lima. Video: ESPN.

Si ganan Sporting Cristal y Fluminense

Este sería el panorama perfecto para el equipo de Tiago Nunes. Terminaría la fecha en zona de clasificación a octavos de Libertadores . Además, Fluminense matemáticamente estará dentro de los 16 mejores del continente y sería inalcanzable en el primer lugar. Algo que es clave, porque justamente la última fecha Cristal tendría que visitarlo en Río de Janeiro y ‘Flu’, posiblemente, presente un equipo alterno para darle prioridad al Brasileirao.

EQUIPO DIF. GOL PUNTOS FLUMINENSE (BRA) +7 12 SPORTING CRISTAL (PER) -2 7 THE STRONGEST (BOL) 0 6 RIVER PLATE (ARG) -5 4

Si gana Sporting Cristal y empata River Plate con Fluminense

La ‘Máquina Celeste’ treparía al segundo lugar, pero River se mantendría con vida en la última fecha , en donde recibirá a The Strongest en Argentina y, seguramente, conseguirá una victoria. Igual un triunfo en La Paz le estaría otorgando a Cristal el cupo a la Copa Sudamericana y dependería de sí mismo para meterse a octavos.

EQUIPO DIF. GOL PUNTOS FLUMINENSE (BRA) +6 10 SPORTING CRISTAL (PER) -2 7 THE STRONGEST (BOL) 0 6 RIVER PLATE (ARG) -4 5

Si ganan Sporting Cristal y River Plate

Asumiendo que los triunfos serán por la mínima diferencia, Cristal terminaría la jornada en segundo lugar, pero igualado con River Plate . El panorama sería favorable para los argentinos, ya que en la última jornada recibirán a The Strongest, mientras que Cristal visitará a un Fluminense que todavía no habría asegurado su clasificación a octavos.

EQUIPO DIF. GOLES PUNTOS FLUMINENSE (BRA) +5 9 SPORTING CRISTAL (PER) -2 7 RIVER PLATE (ARG) -3 7 THE STRONGEST (BOL) 0 6

Si Sporting Cristal empata

Sumaría cinco puntos, mientras que The Strongest haría siete. Ahí tendría que aferrarse a que Fluminense no pierda en Argentina para que River siga en la última ubicación y terminar la jornada en zona de clasificación a Sudamericana.

Si Sporting Cristal pierde

Quedaría eliminado de la Copa Libertadores, ya que se quedaría con cuatro puntos y sería inalcanzable para The Strongest y Fluminense. Tendría que esperar que River pierda en casa ante ‘Flu’ para aspirar, al menos por cupo a la Copa Sudamericana.

UNIVERSITARIO DE DEPORTE: MOMENTO DE SACAR LA GARRA

´La ‘U’ es el equipo peruano con más chances de clasificar. Hoy está en el segundo lugar y pudo ser líder si no hubiera sido por esa derrota agónica frente a Goiás en Brasil. Su rival será Santa Fe, que viene de dos derrotas consecutivas y que se juega la clasificación en este partido, ya que los cremas son el rival a vencer para los ‘cardenales’.

EQUIPO RACHA DIF. GOLES PUNTOS GOIÁS (BRA) E-E-T-T +3 8 UNIVERSITARIO (PER) T-E-T-D +2 7 I. SANTA FE (COL) E-T-D-D -2 4 GIMNASIA (ARG) D-D-D-T -3 3

*T: Triunfo / E: Empate / D: Derrota

Los partidos

DÍA HORA PARTIDO TV JUEVES 5:00 PM. GOIÁS VS. GIMNASIA ESPN 3 y STAR+ JUEVES 9:00 PM. SANTA FE VS. UNIVERSITARIO DSPORTS

La ‘U’ obtuvo un triunfo categórico de 2-0 sobre Santa Fe en Lima. Video: Conmebol.

Si Universitario de Deportes gana

De conseguir los tres puntos en Colombia, la ‘U’ matemáticamente tendrá asegurado, por lo menos, el segundo lugar de su grupo y se ganaría el derecho de jugar los dieciseisavos de final de la Sudamericana , a la espera de lo que pase entre Goiás y Gimnasia, para saber si termina la fecha en primer o segundo lugar. Lo más seguro es que el equipo brasileño termine imponiéndose al más débil del grupo.

EQUIPO DIF. GOLES PUNTOS GOIÁS (BRA) +4 11 UNIVERSITARIO (PER) +3 10 I. SANTA FE (COL) -3 4 GIMNASIA (ARG) -4 3

Si Universitario de Deportes empata

El empate no le asegurará la clasificación matemática, ya que mantendría los tres puntos de ventaja sobre Santa Fe, a falta de una fecha. Pero dependería de sí mismo y definiría su pase a siguiente instancia como local ante un Gimnasia y Esgrima que podría llegar ya eliminado (en caso empate o pierda en su visita a Goiás).

EQUIPO DIF. GOLES PUNTOS GOIÁS (BRA) +4 11 UNIVERSITARIO (PER) +2 8 I. SANTA FE (COL) -2 5 GIMNASIA (ARG) -4 3

Si Universitario de Deportes pierde

Asumiendo que los triunfos serán por la mínima diferencia, una derrota crema extendería la incertidumbre hasta la última jornada . Universitario recibirá a un Gimnasia y Esgrima posiblemente eliminado y Santa Fe haría lo propio con un Goiás posiblemente clasificado. Ahí entraría a tallar la diferencia de gol, pero en Ate tendrían que estar atentos a lo que suceda en Bogotá. Recordando que la última fecha se disputa en simultáneo.

EQUIPO DIF. GOLES PUNTOS GOIÁS (BRA) +4 11 UNIVERSITARIO (PER) +1 7 I. SANTA FE (COL) -1 7 GIMNASIA (ARG) -4 3

