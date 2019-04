¿Extraña Alianza Lima? Así vivió Maximiliano Lemos el clásico de los íntimos ante Universitario 

El último lunes se jugó el primer clásico del año entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Los íntimos cayeron 3-2 en Matute. Nadie quiso perder el duelo más esperado de la fecha nueve de la Liga 1.

El exjugador de Alianza Lima, Maximiliano Lemos no fue ajeno al evento deportivo y a través de sus redes sociales colgó una imagen del choque entre blanquiazules y cremas.

Recordemos que Maximiliano Lemos jugó por Alianza Lima en la temporada 2018. En los 37 partidos jugados con el elenco íntimo logró anotar en tres oportunidades.

Por otro lado, Alianza Lima sigue sin sumar en la Liga 1 desde la fecha 4 del Torneo Apertura. Los íntimos no la pasan bien y Miguel Angel Russo aún no encuentra el once ideal para revertir el mal momento.

Alianza Lima se mantiene con 11 unidades en la tabla de posiciones, mientras que Universitario sumó 14 puntos y subió al sexto lugar del acumulado.

El resumen del Alianza Lima vs. Universitario de Deportes. (América TV)

