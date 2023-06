El arranque blanquiazul invitó a la ilusión. Empatar con Atlético Paranaense en Matute fue valioso porque se trataba del vigente subcampeón de América y que llegaba con una racha de triunfos consecutivos. El resultado tomó más relevancia tras imponerse a Libertad en Asunción, que no solo significó sumar cuatro puntos en su grupo, sino también romper una maldita racha de 30 partidos sin festejar en la Copa Libertadores . Ese triunfo le quitó una mochila enorme y eso también se vio reflejado en la cancha, con triunfos importantes a nivel local.

Sin embargo, la derrota ante Libertad en Matute, que significó romper el invicto de ‘Chicho’ Salas como local, desquebrajó todo lo bueno conseguido hasta el momento. Porque si Alianza Lima ganaba prácticamente tenía asegurado el boleto a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. Pero el ‘Gumarelo’ golpeó el orgullo blanquiazul, más no lo liquidó. Eso sí, e n Matute ya no se puede permitir perder más puntos, así el rival sea un peso pesado del continente y uno de los candidatos a ganar este torneo, como lo es Mineiro .

El presente del bicampeón peruano no es ideal. No solo por la última derrota en Huancayo frente a ADT, sino también por la serie de lesionados que tiene actualmente. Andrés Andrade y Gino Peruzzi, piezas clave en lo que va de la temporada, están descartados al igual que el arquero Ángelo Campos, precisamente el responsable que de que Alianza Lima no salga goleado ante Mineiro en el partido de ida. También tiene a Carlos Zambrano y Bryan Reyna ‘tocados’ . Posiblemente sean titulares, pero no están al 100%. Sí se espera mucho de Christian Cueva, que ha mejorado su nivel en las últimas fechas y si hay un partido en donde tiene que frotar la lámpara y cumplir el deseo de los hinchas blanquiazules, es ahora .

Atlético Mineiro también se juega mucho y eso puede ser bueno y malo. Bueno porque, al igual que Alianza Lima, estará obligado a obtener un buen resultado en Perú y para el equipo del ‘Chacho’ Coudet no hay otro que no sea la victoria. Saldrá a proponer desde el inicio y eso puede ayudar a ‘Chicho’ a plantear un juego similar al de Paranaense. Es decir, darle la iniciativa al rival y esperar que tenga algún descuido en defensa para hacer daño. Lo malo es que este equipo brasileño cuenta con futbolistas de jerarquía mundial, viene de derrotar a Cruzeiro de visita en el Brasileirao con un golazo de Hulk, que tiene una deuda pendiente con el equipo blanquiazul tras fallar un penal en el juego de ida. También cuenta con Paulinho, Edenilson y Renzo Saravia, quienes fueron baja en la ida por lesión.

Una victoria de Alianza Lima no solo le permitirá salir de la cola y terminar la jornada en zona de clasificación copera sin importar lo que pase entre Atlético Paranaense y Libertad, que juegan también este martes más temprano y podrá jugar también con ese resultado. Fuera de la cancha también sería negocio, ya que incrementaría sus arcas con 300 mil dólares, premio que se le da a cada equipo por sumar de a tres en este torneo. Pero ganaría mucho más que eso: conseguiría esa tranquilidad que hoy parece estar algo perturbada para afrontar con ilusión y posibilidades matemáticas la última jornada copera y el inicio del Torneo Clausura , el cual buscará ganarlo para así evitar una final y lograr antes de lo pensado el ‘tri’. Es por eso y muchas cosas más que este es más que un partido de tres puntos. Veremos.





