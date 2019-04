Paolo Guerrero: “No celebraré un gol contra Alianza, pero estaré feliz por la clasificación de Inter”

Paolo Guerrero está en Lima para el duelo de Alianza Lima vs. Internacional , por la quinta jornada de la Copa Libertadores. El delantero nacional se perfila como titular de los ‘colorados’ ante el duelo de los íntimos, pero no será un partido sencillo, pues tendrá que ganarle al equipo de sus amores. ¿Qué dijo al respecto?

“Con seguridad no lo voy a celebrar si anoto un gol. Siempre he sido hincha de Alianza Lima , pero estaré feliz por la clasificación de mi equipo. El objetivo de Internacional es llegar hasta la final de la Copa Libertadores”, sostuvo el ‘Depredador’ en conferencia de prensa.

Respecto a las motivaciones que tiene, previo al partido ante los íntimos, Guerrero manifestó que “es una linda posibilidad enfrentarme al equipo de mis amores. Es una linda oportunidad, después de estar un tiempo alejado de los campos. Pero esto se trata de futbol y tengo que ser responsable”.

Acerca de la posibilidad de volver a jugar por Alianza Lima, el ‘Depredador’ no dudó en asegurar que le encantaría. “Yo siempre lo he dicho, jugar con alianza es mi sueño. Regresar a Perú y jugar una Copa Libertadores. [...] No he hablado con Jefferson o Claudio sobre la posibilidad de jugar juntos aquí, pero el sueño de todo aliancista es volver a Alianza Lima, después de estar mucho tiempo fuera de su casa”, sentenció.

Alianza Lima recibirá a Internacional de Porto Alegre en el Estadio Nacional a las 7:30 p.m. (hora peruana). Los íntimos están obligados a ganar, para asegurarse su cupo a la Copa Sudamericana.

