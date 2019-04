Paolo Guerrero: ¿por qué el delantero se fue de Alianza Lima sin debutar oficialmente?

Abril 2019. Paolo Guerrero es la gran atracción del partido entre Alianza Lima e Internacional de Porto Alegre por la Copa Libertadores 2019. El cuadro íntimo planea hacerle una distinción al ser formado en sus filas y muy querido en el país. Sin dudas, el atacante llega casi como un ídolo a este encuentro.

Abril 2002. Casi sin que nadie se de cuenta, Paolo Guerrero dejó Alianza Lima, en donde no jugó un solo partido oficial, para fichar por el poderoso Bayern alemán. Para Alianza Lima, su salida fue por un mal consejo su empresario y esto le costó hasta quedar fuera de la Selección Peruana Sub 20. Al tratarse de un juvenil, casi nadie se dio cuenta del lío.

Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo un futbolista aún menor de edad generó una disputa entre dos clubes de continentes distintos? Paolo Guerrero, categoría 1984, fue llamado a la pretemporada blanquiazul en verano de hace 17 calendarios. Fue inscrito en la Copa Libertadores con la camiseta 25, y en el torneo local con la 22.

El joven delantero aún no era noticia y trabajaba tranquilo al mando de Franco Navarro. Tan solo jugó dos minutos en un amistoso ante Peñarol. Fue titular en la bicolor Sub 17 un año antes, pero su nombre empezó a sonar en marzo de 2002. Los juveniles de Alianza Lima debían viajar al torneo internacional Costa Brava de Barcelona, pero Paolo Guerrero fue baja a último minuto por una lesión.

El ahora goleador histórico de la Selección Peruana presentó hasta exámenes médicos para comprobarlo, pero los dirigentes blanquiazules ordenaron que el departamento médico del club lo examine. Se descartó lesión alguna y explotó la bomba: acusaron que Carlos Delgado, su representante desde el 2 de enero, estaba a un paso de colocarlo en el Bayern de Múnich, pero para los victorianos solo era una prueba.

Incluso, Julio Ramírez, médico de Alianza Lima, salió a hablar del tema. "En el caso de Paolo Guerrero no había inconvenientes. En la evaluación general de principios de año él presentaba un mayor volumen en uno de los pies, situación que no le imposibilitaba la práctica del fútbol y que además pudo ser por una lesión antigua", fue su argumento. Este fue el inicio de todo el culebrón.

"Acá hay un problema muy serio. Nosotros estamos evaluando el caso. El jugador presentó un certificado médico de un profesional ajeno al club y acá hemos comprobado que no tenía ninguna lesión", declaró Rolando Sánchez, directivo de Alianza Lima. Carlos Delgado, dueño de Delgol, que era sponsor en una de las mangas de la camiseta blanquiazul, aseguró que el club sabía de la oferta. Hasta el papá de Claudio Pizarro fue a Matute a ver el tema.

Ramsey, sabiendo ya que el problema pasaba a ser un tema más serio, defendió los intereses del equipo. "Se trata de una prueba, no de una oferta porque no se habló de ningún monto económico. Además, una cosa es la prueba en el Bayern y otra muy distinta que el jugador no haya viajado. Esa es una falta grave", aseguró.

Finalmente, Alfonso de Souza Ferreira, presidente de la institución, puso paños fríos. "Este tema debió discutirse y resolverse internamente, lo único que puedo decir es que buscaremos lo mejor para el jugador y para el club". Así fue y Paolo Guerrero, casi en silencio, viajó a pasar una prueba con los juveniles del Bayern en mayo.

El caso estaba casi en el olvido, hasta que Paolo Guerrero hizo una fuerte denuncia en julio. Acompañado de Carlos Delgado, aseguró que Alianza Lima se negó a darle facilidades por su salida. Además, se reveló que el delantero no tenía contrato firmado, excluyendo a los 'Íntimos' de participar en su traspaso. La segunda, y más fuerte, bomba había estallado.

"Durante el Bolivariano se me acercó Guillermo Cuéllar y me hizo firmar papeles que no tenían valor, pues era menor de edad. Luego me entero que había firmado contrato con el Gent belga, que estaba inclusive con la firma de mis padres (que resultaron ser burdamente fraguadas). Eso me perjudicó tremendamente", también reveló el 'Depredador' en el portal Delgol.com

El 5 de julio se dio la parte más vergonzosa del caso. Alianza Lima le solicitó a la Federación Peruana de Fútbol que Paolo Guerrero quede inhabilitado a la Selección Peruana Sub 20, que se preparaba para el Sudamericano de enero, por estar suspendido por indisciplina. Dos semanas después, fue desconvocado y nunca más vistió la bicolor en menores.

El jueves 25 de julio, luego de muchas trabas, Paolo Guerrero era anunciado como futbolista del Bayern II. "Ojalá mi caso sirva para que los demás chicos no se dejen engañar", fue el pedido del atacante. ¿Final feliz? Para nada, el caso aún estaba en pañales.



El 15 de agosto, Alianza contrató al agente FIFA Bertnard Sonet que intervenga en el caso, pidiendo una indemnización del 12.5% de la operación. Cinco días después, el mismo Paolo Guerrero le envió una carta a la FIFA contando que no tenía contrato firmado con los blanquiazules. Diez días después, el Gent desconoció cualquier contrato, así que el máximo ente del fútbol mundial lo declaró libre.

Paolo Guerrero firmó el 2 de setiembre con el Bayern, pero en Alianza Lima aseguraron que no sabían nada. "No queremos sentar ningún precedente nefasto para el fútbol peruano ni para los clubes que lo integran. Tenemos que defender nuestros intereses y la inversión que realizamos en nuestras divisiones menores", fue la defensa de Peter Ramsey.

En octubre, el Bayern le mandó una carta a la Federación Peruana de Fútbol para que le den una habilitación provisional a Paolo Guerrero. La FPF se negó a hacerlo, con el argumento que el juvenil pertenecía a Alianza Lima. Manuel Burga, recién electo presidente, se mostró sorprendido por tal pedido y dijo que defendería a los futbolistas de nuestra Sub 20.

"Nosotros les hemos explicado que no podemos extender el pase internacional del jugador porque, de acuerdo a la documentación que consta en nuestro poder, él pertenece al Alianza Lima y ellos no le han dado el visto bueno a la negociación", declaró Burga, quien agregó que le pidió a la FIFA que ellos resuelvan este espinoso caso. Eso sí, era imposible que regrese a la bicolor.



En noviembre, la novela aún continuaba. Alianza Lima le pidió a la FPF revocar la habilitación momentánea y aseguró que Paolo Guerrero era futbolista de los victorianos hasta los veinte años, es decir, el 1 de enero de 2004. Los socios llegaron a crear el Comité de Defensa del Patrimonio Deportivo de las Divisiones Menores.

Mientras tanto, el 8 de diciembre, Paolo Guerrero hacía su debut en la tercera división alemana con dos goles, en la victoria del Bayern por 4-0 ante el Eintracht. Muy lejos, en el Perú, Alianza Lima aún luchaba por los derechos de formación del ariete.



Ese mes se esperaba una respuesta de la comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA, pero no fue hasta abril de 2003. Decidieron que los alemanes paguen por el derecho de formación de Paolo Guerrero. Pese a todo el culebrón, el '9' no fue convocado al Sudamericano Sub 20, en el que Perú no sumó punto alguno.

En junio, El Comercio entrevistó a Paolo Guerrero, quien tuvo elegantes palabras para Alianza Lima. "Guardo sentimientos buenos, porque siempre he sido hincha de Alianza y casi toda mi vida jugué ahí. Pero, bueno, busqué lo mejor para mí y no me arrepiento para nada. Los dirigentes no se equivocaron. Ellos querían otra cosa y lo sabían muy bien. Nunca más se volvieron a comunicar conmigo", reveló.