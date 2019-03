Alianza Lima vs. Internacional de Porto Alegre EN VIVO Y EN DIRECTO por la Fecha 2 de la Copa Libertadores

Alianza Lima vs. Internacional de Porto Alegre | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VÍA FOX SPORTS | FACEBOOK LIVE | VER GRATIS | se miden este miércoles a las 7:30 p.m., por el Grupo A de la Copa Libertadores , en el estadio Beira Rio. Los íntimos llegan a este duelo, tras empatar 1-1 con el vigente campeón del torneo, River Plate, en el Estadio Nacional; mientras que el plantel brasileño está puntero en la tabla, luego de ganar ante Palestino. El partido será transmitido a través de Fox Sports 3 y Facebook Watch.

Alianza Lima vs. Internacional de Porto Alegre se juegan los tres puntos de la segunda jornada de la Copa Libertadores. El plantel de Miguel Ángel Russo viajó a Brasil el lunes sin Mauricio Affonso , principal referente ofensivo de la escuadra blanquiazul, debido a un esguince en el tobillo izquierdo. El técnico argentino tendrá que determinar si irá con un ‘9’ o no ante el equipo brasileño.

El duelo de Alianza Lima vs. Internacional de Porto Alegre también tendrá otros cambios en el once titular de los victorianos. Adrián Ugarriza entraría como posible titular para reemplazar a Mauricio Affonso, aunque también se consideraría a Kevin Quevedo en su posición. Además, se mantendría una formación similar a la que sepresentó ante River Plate, a fin de no perder poderío ofensivo.

"Tomamos este partido con bastante responsabilidad. Mauricio Affonso es un jugador importante para nosotros, pero hay compañeros que lo pueden remplazar", fue la opinión de Pedro Gallese en el aeropuerto Jorge Chávez, antes de su viaje a Brasil.

Alianza Lima se irá con todo para este duelo. Miguel Ángel Russo apostaría por sus mejores cartas para superar el empate ante River Plate, con José Manzaneda y Kevin Quevedo posiblemente en el ataque. Gallese también sería uno de los fijos para este duelo, debido a su gran presentación ante el cuadro argentino.

Internacional de Porto Alegre podría tener también un baja importante para este partido. Odair Hellmann, el técnico del plantel brasileño, evaluaría qué formación emplear para este miércoles, en caso no cuente con el volante Rodrigo Dourado, una de las grandes figuras de este equipo y el que mayor valor tiene en el mercado de pases, con 6 millones de euros (6’748,014 millones de dólares).

El equipo colorado suma tres puntos en la tabla de posiciones, luego de ganar a Palestino por la mínima diferencia, en un duelo que estuvo parejo respecto a la posesión del balón. Rafael Sobis fue el encargado de colocar el primer y único tanto a los 83 minutos.

Este es el primer duelo que ambas escuadras tendrán en la historia de la Copa Libertadores, esta vez, en el estadio Beira Rio, casa de Internacional de Porto Alegre. Mientras que el duelo de vuelta está programado para el miércoles 24 de abril a las 7:30 p.m.

Godoy Cruz vs. Sporting Cristal: así pagan las casas de apuesta

Casa de apuesta Internacional Empate Alianza Lima Te Apuesto 1.20 6.00 12.00 Inkabet 1.20 7.25 19.00 Betsson 1.21 6.00 13.00 Bet365 1.18 6.50 15.00

Alianza Lima vs. Internacional de Porto Alegre: posibles alineaciones

Alianza Lima: P. Gallese; G. Godoy, H. Riojas, R. Cuba; J. Guidino, L. Ramírez, T. Costa, W. Cartagena, J. Manzaneda; Adrián Ugarriza y Kevin Quevedo.

Internacional de Porto Alegre: M. Lomba; R. Moledo, V. Cuesta, Zeca, Iago; Edenílson, R. Lindoso, Camilo; N. Loópez, W. Pottker y P. Lucas.

