Alianza Lima vs. Melgar: el golazo de Christofer Gonzales que no fue cobrado [VIDEO] Christofer Gonzales disparó desde larga distancia, su remate pegó en el travesaño y rebotó adentro, pero Joel Alarcón no lo cobró como gol.

Christofer Gonzales pudo haber anotado uno de los mejores goles de su carrera, pero Joel Alarcón no lo decretó como tal. (Video: GolPerú)