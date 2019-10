¡Golazo de PlayStation! Mario Ramírez marcó el empate 2-2 ante Alianza Lima [VIDEO]

El balón ni tocó el gramado. Mario Martínez vuelve a marcar un golazo en la Liga 1, al recibir la pelota en el aire y marcar el empate 2-2 en el Alianza Lima vs. Pirata FC , por la fecha 10 del Torneo Clausura. Ambos equipos se midieron en Matute.

A los 27 minutos del segundo tiempo, apareció Luis Tejada para dominar el balón en el aire, darle dos toques y pasarlo a manera de puente a Mario Ramírez, quien la tomó sin que choque al piso y remató contra el arco de Leao Butrón para el 2-2.

Jimmy Valoye marcó el empate 2-2 ante Alianza Lima con un golazo. (Video: GOLPERU)

Alianza Lima sabe que debe sumar los tres puntos, no solo en el partido ante Pirata FC, sino también en las fechas restantes, para así seguir en la pelea por el Torneo Clausura. Pablo Bengoechea propuso un esquema con dos '9', mientras que Kevin Quevedo y 'Felucho' por los extremos.



El próximo encuentro de los blanquiazules será ante San Martín el siguiente domingo domingo en el estadio Miguel Grau. Mientras que los corsarios vuelven a Lambayeque para recibir a Sport Boys el próximo domingo a las 11:00 a.m., por la jornada 11 del Torneo Clausura.

