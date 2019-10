Alianza Lima vs. Pirata FC chocarán en Matute por la Fecha 10 del Torneo Clausura

Alianza Lima vs. Pirata FC EN VIVO | VÍA GOLPERU | ONLINE EN DIRECTO | VER GRATIS | chocan este sábado en Matute por el Torneo Clausura. Los íntimos están determinados a ganar, luego de caer ante lo cremas la fecha pasada. Pablo Bengoechea sabe que aquel resultado fue un golpe muy duro para sus dirigidos, pero ello no los aleja del objetivo que es ganar el campeonato. Por su parte, los corsarios estuvieron a punto de no jugar, por la huelga protagonizada por sus jugadores, ante los inconvenientes económicos del club.

¿Cómo y dónde ver GRATIS el Alianza Lima vs. Pirata FC por el Torneo Clausura?

Alianza Lima y Pirata FC se medirán este sábado a las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva, por la jornada 10 del Torneo Clausura. GOLPERU transmitirá el partido, así como la aplicación de Movistar Play. Sigue todos los detalles del encuentro, a través de Depor.com.

Esta lista de concentrados para el duelo ante @PirataFC2019 en Matute por el Torneo Clausura🏆. #AlianzaCorazón 💜 pic.twitter.com/3ngCHLouOu — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) October 4, 2019

Alianza Lima y Pirata FC vuelve a verse las caras desde el Torneo Apertura. Los íntimos necesitan sumar los tres puntos este encuentro, no solo para mantenerse entre los primeros de la Tabla de Posiciones, sino que ello los motivaría a pelear por el torneo, tal como lo mencionó 'Cachito' Ramírez tras los entrenamientos.

"El clásico es una historia distinta, perderlo genera una sensación diferente, pero ya pasó. Como todos los partidos, si bien ganas, pierdes o empates, tienes que pensar en el siguiente partido, así que hoy estamos con la cabeza en Pirata FC y sumar la mayor cantidad de puntos, para salir campeones o pelear por el Play-Off", confesó.

Alianza Lima ha sumado cinco victorias, dos empates y dos derrotas, además, se ubica a cinco puntos de alcanzar la punta en el Clausura. Mientras que en el acumulado, se ubica a 17 puntos del líder: Binacional. Al respecto, el técnico blanquiazul ha mencionado que esta semana se han preparado, no solo para ganar este encuentro de local, sino para ir fecha a fecha por la victoria.

Pirata FC viajó a Lima para medirse con el cuadro blanquiazul; sin embargo, estuvieron a poco de no hacerlo, ya que los problemas económicos en el club casi cancelan su participación esta fecha. En ese sentido, el defensa del plantel lambayecano, Franco Echeandía, explicó que, pese a los conflictos, están decididos a ganar.

Y es que el equipo de Carlos Cortijo necesita de victorias para salir de la zona de descenso. En lo que va del Clausura, solo ha tenido dos victorias y tres empates, mientras que en el acumulado tiene un total de 20 puntos y ocupa el último lugar.

