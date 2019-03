Alianza Lima vs. River Plate: Marcelo Gallardo y la última vez que perdió en tierras peruanas [VIDEO]

Alianza Lima vs. River Plate se miden este miércoles a las 7:30 p.m. en el Estadio Nacional, por la primera jornada de la Copa Libertadores. No obstante, así como ambas escuadras tienen su historia en este torneo, el actual técnico del plantel ‘millonario’ también, ya que no sería la primera vez que uno de los equipos que dirige ha visitado a los ‘íntimos’, aunque no con buenos resultados.

En el 2012, Marcelo Gallardo se encontraba dirigiendo a Nacional de Uruguay cuando llegó el momento de enfrentarse ante Alianza Lima , por el Grupo 5 de la Copa Libertadores. Aquella noche, el duelo se dio cita en el Estadio Nacional, con tribunas abarrotadas de hinchas que coreaban al son de cánticos blanquiazules.

A los primeros 15 minutos del partido, Johnnier Montaño se llevó a tres jugadores del Nacional y logró colocar un centro servido para el delantero blanquiazul José Carlos Fernández, que con un toque de la cabeza, colocó el 1-0 ante el plantel de Gallardo. Aunque los minutos siguientes el cuadro uruguayo intentó emparejar el marcador, no pudieron contra la defensa íntima.

En la Copa Libertadores del 2012, Marcelo Gallardo dirigía a Nacional de Uruguay, que perdió ante Alianza Lima en el Estadio Nacional. (Fuente: Youtube)

Esa noche Alianza Lima se impuso ante el equipo charrúa con la mínima diferencia y también fue la última vez que los dirigidos por Marcelo Gallardo jugaron contra el plantel ‘íntimo’, perdiendo aquel 2012.

Esta vez, nuevamente como visitante, Gallardo quiere revertir ese recuerdo, pero encontrará a un Alianza Lima que está dispuesta a darlo todo por sumar los primeros tres puntos del Grupo A. ¿Terminará el duelo con el mismo resultado de hace 7 años?

Las declaraciones de Marcelo Gallardo sobre el choque entre Alianza Lima y River Plate por Copa Libertadores. (Video: América TV)

