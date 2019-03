Alianza Lima vs. River Plate: diviértete con los mejores memes tras el empate por la Copa Libertadores [FOTOS]

No pararás de reír. Aunque el empate de Alianza Lima vs. River Plate no fue del agrado de los hinchas blanquiazules, que daban por ganado el partido hasta el minuto 90, miles de cibernautas aprovecharon esta situación para publicar divertidos memes.

Entre las creaciones de los memes se podrán ver personajes de caricaturas famosas como Tom y Jerry, The Simpson, Bob Esponja y hasta Spiderman.

Alianza Lima dio un buen primer tiempo, con el primer gol del partido a los 30 minutos anotado por José Manzaneda y teniendo a Pedro Gallese como figura indiscutible, tras atajarse diversas ocasiones de gol por parte de River Plate.

Alianza Lima empató 1-1 ante River Plate en su debut por la Copa Libertadores [VIDEO]

Este desempeño se trató de mantener en el segundo tiempo, se toparon con un River Plate más agresivo y que buscaba igualar el marcador en todo momento, hasta que lo consiguió en el último minuto adicional del partido.

Alianza Lima jugará ante Internacional, por la segunda jornada de la Copa Libertadores, esta vez de visitante, el próximo miércoles 13 de marzo en el estadio Beira-Rio a las 7:30 p.m.

Formación de Alianza Lima para la Fecha 1 de la Copa Libertadores. (Fuente: Prensa Alianza Lima)

