Alianza Lima vs. River Plate EN VIVO Y EN DIRECTO por el Grupo A de la Copa Libertadores

Alianza Lima vs. River Plate | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VÍA FOX SPORTS | FACEBOOK WATCH | VER GRATIS | se miden este miércoles a las 7:30 p.m. en el Estadio Nacional, por la primera jornada de la Copa Libertadores , a través de Fox Sports y Facebook Watch. Ambas escuadras buscarán sumar los primeros puntos en el Grupo A, pero el campeón del año anterior no se quedará atrás y revalidará su título en el escenario que le toque jugar. Miguel Ángel Russo, al tanto de este detalle, tiene preparado un mejor a sus mejores jugadores para dar pelea y hacer respetar la casa.

Alianza Lima vs. River Plate será un partido no apto para cardiacos. Con atacantes como Juan Fernando Quintero, Lucas Pratto y Rafael Santos Borré, el cuadro ‘millonario’ quiere asegurar los tres puntos de la fecha, pero los ‘íntimos’ no se quedan atrás. Con Kevin Quevedo y Mauricio Affonso el plantel blanquiazul va a hacer vibrar el Nacional a punta de goles.

El duelo de Alianza Lima vs. River Plate también será un buen termómetro para los equipos peruanos para saber en el nivel en el que se encuentra. “Miguel Ángel Russo sabe lo que nosotros podemos dar, sabe el nivel del fútbol argentino y sabe la complejidad de este tipo de competencias”, comentó Lucas Pratto a su llegada a Lima.

Copa Libertadores: ¿Qué equipo peruano suma más participaciones y cuántas veces lo hizo? [FOTOS]

Alianza Lima no es nuevo en la Copa Libertadores. El cuadro blanquiazul tiene una larga historia en este certamen, ya que desde 1963 hasta la actualidad va sumando 26 oportunidades en las que se ha medido con los mejores de Sudamérica, ganando 37 partidos de 150. Para esta oportunidad, los íntimos buscan un mayor protagonismo bajo la batuta del profe ‘Russo’.

Alianza Lima llega a este torneo, luego de tener una campaña buena en la Liga 1, pues ha sabido corregir errores en cada uno de sus encuentros previos a su participación. Con los entrenamientos y con el desempeño de sus dirigidos en el estas primeras fechas del torneo local, Miguel Ángel Russo ha tenido la oportunidad de fijar a quienes serían sus incondicionales ante los rivales coperos.

Entre los posibles fijos ante River Plate estarían Wilder Cartagena, que llega de hacer una buena campaña con los ‘íntimos’, siendo titular desde el inicio del torneo local. Kevin Quevedo, que con 22 años ha sumado 2 goles para los blanquiazules. Entre los convocados para este partido también están Joazhiño Arroé y Rinaldo Cruzado.

River Plate llega a este importante duelo con dos victorias consecutivas, en condición de local, por la Superliga argentina. Tras ganar la Copa Libertadores en el 2018, el plantel ‘millonario’ llega a Lima para reafirmar su título, pero también con una campaña con altas y bajas en su país, por lo que los argentinos no se amilanarán ante un Nacional abarrotado de hinchas blanquiazules e irán con todo frente a los dirigidos por Miguel Ángel Russo.

Hasta el momento, el cuadro ‘millonario’ tiene dos bajas importantes en su plantel ( Milton Casco y Exequiel Palacios) y se ha sumado un tercero, Robert Rojas, que no ha llegado a Lima para este partido. Marcelo Gallardo tendría en mente colocar a Pinarola como defensa central y darle la chance al recientemente incorporado Angileri para que entre como lateral izquierdo.

River Plate vs. Alianza Lima: antecedentes

1998 River Plate - Alianza Lima 2:0

1998 Alianza Lima - River Plate 1:1

1966 River Plate - Alianza Lima 3:2

1966 Alianza Lima - River Plate 0:2

River Plate vs. Alianza Lima: así pagan las principales casas de apuesta

Casa de apuesta Alianza Lima Empate River Plate Te Apuesto 7.25 4.00 1.45 Inkabet 8.75 4.20 1.42 Betsson 7.55 4.00 1.39 Bet365 9.50 4.00 1.40

River Plate vs. Alianza Lima: horarios en el mundo

Perú : 7:30 p.m.

Argentina : 9:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Uruguay:9:30 p.m.

Paraguay: 9:30 p.m

Ecuador: 7:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

México: 6:30 p.m

Estados Unidos: 7:30 p.m.

River Plate vs. Alianza Lima: posibles alineaciones

River Plate: F. Armani; G. Montiel, R. Rojas, L. Martínez Quarte, J. Pinola; L. Ponzio, E. Pérez, I. Fernández; R. Santos Borré, L. Pratto y J. Quintero.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Alianza Lima: P. Gallese; A. Salazar, G. Godoy, H. Riojas, R. Cuba; W. Cartagena, T. Costa; K. Quevedo, L. Ramírez, J. Manzaneda y M. Affonso.

Entrenador: Miguel Ángel Russo.

Mira el video que preparó Alianza Lima con miras al choque ante River Plate por la Copa Libertadores. (Video: Alianza Lima)

