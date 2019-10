¿La falta de Joazinho Arroé a Jairo Concha mereció tarjeta roja?

¿Mereció la roja? El duelo de Alianza Lima vs. San Martín tuvo varias polémicas, una de ellas fue la falta de Joazinho Arroé sobre Jairo Concha. El árbitro alegó que no vio la jugada, por lo que continuó el partido; sin embargo, en el programa Fox Sports Radio Perú abrieron el debate: debió ser amonestado o expulsado.

"Cuando no se expulsa a un arquero que toma la pelota con la mano fuera del área, cuando no se expulsa a un jugador que pisa de forma alevosa a un rival, o por más que no haya mala intención, ¿el resto de árbitros para qué están? Hay ocho ojos que tienen que mirar la acción", sostuvieron en la mesa de debate de Fox Sports Radio Perú.

Y es que, tras reiteradas repeticiones de la jugada, el panel de comentaristas llegó a la conclusión de que la falta cometida hacia el mediocampista de San Martín debió ser tarjeta roja ya que, incluso, Concha tuvo que salir del campo. "Es para roja, porque no hay atenuantes. Cuando ve que no llega, deja el pie", añadieron.

En Fox Sports Radio Perú debatieron sobre la falta de Joazinho Arroé a Jairo Concha. (Video: Fox Sports)

"Son acciones muy claras que terminan perjudicando a un equipo que se está jugando el descenso. Ni qué decir de los jugadores que no fueron liberados [de la Selección Peruana Sub-23]", indicaron, haciendo referencia a lo criticado por el técnico 'santo' en conferencia de prensa en el Alberto Gallardo.

Y es que el técnico de San Martín también hizo alusión a la no liberación de jugadores de la Selección Peruana Sub-23 para que disputen esta fecha del Torneo Clausura. "Pedimos a los futbolistas y no nos los dieron. La Selección siempre es prioridad, pero no entiendo porque sí devolvieron jugadores a ciertos equipos y no a todos", precisó.

