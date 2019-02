Directo a la yugular: la autocrítica de Miguel Ángel Russo tras su primera derrota en la Liga 1

Un partido bastante friccionado y con pocas situaciones claras de gol se vio en el duelo de Sporting Cristal vs. Alianza Lima , que tuvo como resultado final un contundente 1-0, colocando al club rimense entre los primeros de la tabla. ¿Qué dijo Miguel Ángel Russo al respecto?

“Es un juego de rose, no todo rose es falta, pero sí hubo muchas situaciones. Ninguno de los dos equipos supo aprovechar las pelotas paradas, nosotros en algún momento del segundo tiempo sí, pero podemos más”, sostuvo el técnico de Alianza Lima , Miguel Ángel Russo.

Además, admitió que el cuadro íntimo tuvo un mal comienzo en el duelo, al perder constantemente las pelotas. “La idea que teníamos al final no se concretó y perdimos la pelota en algún punto del partido. Cuando tuvimos nuevamente el control, no tuvimos el ritmo de cambio necesario”, agregó.

Sporting Cristal le ganó 1-0 a Alianza Lima por la segunda fecha de la Liga 1

Respecto a la expulsión de Aldair Fuentes y de Luis Ramírez, Russo fue tajante al afirmar que “con muchas amarillas no se puede hacer mucho. Se empieza con once y se termina con once, ley madre de este juego. Más para este tipo de partidos, porque te limitan mucho”.

“No hubo grandes situaciones de gol en ambos, costo y creo que van a ser partidos así. La diferencia sale en lo mínimo. La expulsión, un hombre de más, un fuera de juego que no fue, esas son las diferencias que existen”, sentenció el técnico aliancista.

Alianza Lima volverá a encontrarse ante Sporting Cristal el domingo 21 de julio. En tanto, el cuadro íntimo se proyecta para el próximo encuentro, por la Liga 1 , ante César Vallejo, en el Alejandro Villanueva el domingo 3 de marzo y el miércoles 6 de ese mes se enfrentará ante River Plate, por la fase de Grupos de la Copa Libertadores.

Así fue la formación titular de Miguel Ángel Russo para el duelo de Sporting Cristal vs. Alianza Lima. (Fuente: Prensa Alianza Lima)

