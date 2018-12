Alianza Lima vs. Sporting Cristal: "Le pregunté al 'profe' el porqué no jugaba y me dijo que era decisión de él"

Dentro de la cancha arrancan once jugadores, pero un equipo es mucho más que eso. Es unidad, es compromiso, y es todo lo que caracteriza al plantel de Alianza Lima desde que asumió Pablo Bengoechea como director técnico del club.

Es por eso que cualquier jugador del plantel se siente en capacidad de afrontar lo que será la final, frente a Sporting Cristal , y si no están, darle todo su apoyo al grupo. Ese es el caso de Roberto Villamarín , que no viene jugando en el primer equipo, incluso formó parte de la Reserva durante el último tramo del torneo.

"Le pregunté al 'profe' el porqué no jugaba y me dijo que era por decisión de él, por tanto solo me queda acatar órdenes y estar a muerte con el grupo. El grupo está muy concentrado en lo que se viene y quien no juegue solo le queda apoyar a los que entrarán a la cancha", aseguró el lateral.

A pesar de la poca continuidad que ha tenido este año (15 partidos entre Torneo Apertura y Clausura), Villamarín trabaja a diario por una oportunidad en la gran final. Considero que todos estamos aptos para afrontar esta gran final ante Cristal y esperamos seguir así para que el 'profe' elija a los indicados que jugarán este miércoles", finalizó.

