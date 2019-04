Alianza Lima vs. Universitario de Deportes EN VIVO Y EN DIRECTO por el clásico de la Liga 1

Alianza Lima vs. Universitario de Deportes | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VÍA GOLPERU| VER GRATIS | se ven nuevamente para lo que será el primer clásico del año, por la novena fecha de la Liga 1. Los íntimos recibirán a los cremas en el Alejandro Villanueva este lunes 15 de enero a las 8:00 p.m., donde esperan quedarse con los tres puntos de la fecha, tras una racha de jornadas sin victorias. Miguel Ángel Russo sabe que ‘los clásicos no se juegan, se ganan’ y esa es la misma consigna con la que inició los entrenamientos, tras el último duelo ante River Plate.

Alianza Lima vs. Universitario de Deportes será un duelo a parte para los técnicos Miguel Ángel Russo y Nicolás Córdova. El estratega argentino está decidido a cambiar el rumbo de los desaciertos de los últimos partidos, por lo que alistará un once que garantice que la victoria se quede en casa. No obstante, ‘Nico’ no se quedará de brazos cruzados y con el exaliancista, Alejandro Hohberg, espera dar la sorpresa.

Alianza Lima vs. Universitario de Deportes se enfrentarán con hinchada local. El Matute se pintará completo de azul y blanco, motivo suficiente para mantener la 'paternidad' que impuso Pablo Bengoechea los últimos seis clásicos del torneo local.

Alianza Lima chocará contra Universitario en Matute, el próximo lunes. (GEC / Video: Jesús Metas Wong)

Alianza Lima llega a este duelo golpeado. Tras su llegada de Argentina, los íntimos quieren borrar el 3-0 ante River Plate, en el último duelo por la Copa Libertadores y escribir una nueva historia ante Universitario de Deportes. Además, necesita los tres puntos de la fecha para mantenerse vigente entre los primeros de la tabla.

Universitario de Deportes también está sentido. El partido por la octava fecha ante Sport Huancayo fue cancelado, pero el anterior a este cayó ante el actual puntero de la tabla, Binacional, 4-2 en un duelo de altura.

Alianza Lima nuevamente podrá contar con tres jugadores fundamentales para este encuentro. José Manzaneda, Luis Ramírez y Anthony Rosell podrían volver al once titular, especialmente para esta fecha, debido a que hicieron mucha falta en el duelo ante el plantel ‘millonario’.

Universitario de Deportes tendría contemplado ingresar al campo con su tridente ofensivo a la cabeza. Alejandro Hohberg y Germán Denis serían fijos para asegurar las anotaciones, pero no será sencillo. El nuevo delantero crema sabe que no será sencillo ingresar al que alguna vez fue su casa en las temporadas 2017 y 2018; sin embargo, sabe que cuenta con el apoyo del club y sabrá desempeñarse con la camiseta crema.

Alianza Lima tendrá una baja importante para este partido. Rodrigo Cuba sufrió un desgarro en la parte posterior del muslo izquierdo, durante el partido ante River Plate. La lesión alejará al 'Gato' Cuba de las canchas por tres semanas, lo que dejará al esquema íntimo sin su habilidad y seguridad a la hora de marcar.

Alianza Lima vs. Universitario de Deportes: partidos anteriores

03/11/18 ► Alianza Lima 2 – 1 Universitario

11/08/18 ► Universitario 1 – 1 Alianza Lima

11/04/18 ► Alianza Lima 2 – 0 Universitario2

05/02/18 ► Universitario 1 – 3 Alianza Lima

09/09/17 ► Alianza Lima 1 – 0 Universitario



Alianza Lima vs. Universitario de Deportes: cómo pagan las casas de apuestas

Casas de Apuestas Alianza Lima Empate Universitario Te Apuesto 1.80 3.40 3.60 Bet365 1.83 3.50 3.80 Bwin 1.83 3.50 3.80 Betfair 1.8 3.5 3.5 Betsson 1.86 3.60 3.96 InkaBet 1.95 3.70 4.05 SportingBet 1.83 3.50 3.80

Alianza Lima vs. Universitario de Deportes: horarios del mundo

► 20:00 horas - Perú, México, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

► 21:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay

► 22:00 horas - Argentina, Uruguay, Chile, Brasil

► 01:00 horas - Reino Unido (16 de abril)

► 02:00 horas del lunes - España, Alemania, Italia, Francia (16 de abril)



Alianza Lima vs. Universitario de Deportes: posibles alineaciones

Alianza Lima: Pedro Gallese, Anthony Rosell, Aldair Salazar, Gonzalo Godoy, Hansell Riojas, Luis Ramírez, Felipe Rodríguez, Wilder Cartagena, Kevin Quevedo, José Manzaneda y Mauricio Affonso.

DT: Miguel Ángel Russo.



Universitario de Deportes: José Carvallo, Guillermo Rodríguez, Junior Morales, Aldo Corzo, Jersson Vásquez, Armando Alfageme, Enmanuel Páucar, Gary Correa, Pablo Lavandeira, Alejandro Hohberg y Germán Dénis.

DT: Nicolás Córdova.



Mira el pedido de esta hincha crema a Pablo Lavandeira. (Video: María Fe Errea)

