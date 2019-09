Alianza Lima vs. UTC: se enfrentarán por Fecha 7 del Torneo Clausura

Alianza Lima vs. UTC EN VIVO | ONLINE | VÍA GOLPERU 1 EN DIRECTO | STREAMING | VER GRATIS | se enfrentan este sábado a las 3:30 p.m. en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca, por la Fecha 7 del Torneo Clausura. Los íntimos quieren seguir en la senda del triunfo y, si bien esta vez juegan de visita, buscarán asegurar el marcador a su favor para quedarse con los tres puntos de la jornada. En tanto, el 'Gavilán del Norte' necesita quedarse con la victoria, pues se ubica último en la Tabla de Posiciones con un punto. Todos los detalles los conocerás en Depor.com.

Alianza Lima vs. UTC no será un duelo sencillo. Previamente, el técnico blanquiazul, Pablo Bengoechea, manifestó su disgusto a que se juegue en grass artificial, como el que tiene el estadio de Cajamarca, pero que ello no detendrá al equipo de quedarse con el triunfo para esta jornada.

Alianza Lima vs. UTC se enfrentarán, luego del empate que tuvieron ambos equipos en Matute. Aquella oportunidad los íntimos comenzaron a tener la delantera en el segundo tiempo, pero a los minutos finales, el 'Gavilán del Norte' logró igualar el marcador, sumando ambos equipos un punto.

Alianza Lima espera no repetir ese episodio y sumar los tres puntos para estar en la cima de la Tabla de Posiciones del Clausura, especialmente porque se ubica en el segundo lugar. Mientras que en la tabla acumulada le restan cinco puntos para alcanzar a Binacional y tres para igualar a Sporting Cristal.

UTC solo ha sumado un punto en lo que va del Torneo Clausura, por lo que se ubica en el último lugar, mientras que en la tabla acumulada bajó al puesto 15. Luego de tener un empate en la fecha 5, solo ha conocido derrotas, por lo que necesita sumar victorias y aprovechar su localía si quiere alejarse de la zona de descenso.

Pablo Bengoechea no se mostró conforme de jugar en grass sintético, pero aseguró que el equipo dará lo mejor de sí para quedarse con el resultado. "Está el tema de la altura, de la cancha sintética, que es -para mi gusto- otro deporte, pues no es lo mismo que jugar en una cancha de pasto natural. Igual, sabemos que es una realidad y hay que saber jugar esa clase de partidos", dijo.

Alianza Lima suma cuatro partidos ganados, un empate y una derrota, en lo que va del campeonato. Los íntimos quieren pelear el título y saben que la fórmula Bengoechea les ha dado resultados. Para este duelo, Pedro Gallese y Kevin Quevedo estarán de vuelta y se espera que ambos arranquen de titulares ante UTC.

Alianza Lima vs UTC: horarios del mundo

Perú 4:00 p.m.

Ecuador 4:00 p.m.

Colombia 4:00 p.m.

México 4:00 p.m.

Bolivia 5:00 p.m.

Paraguay 5:00 p.m.

Chile 5:00 p.m.

Venezuela 5:00 p.m.

Argentina 6:00 p.m.

Uruguay 6:00 p.m.

Brasil 6:00 p.m.

España 11:00 p.m.

Alianza Lima vs UTC: posibles alineaciones

Alianza Lima: P. Gallese, A. Salazar, C. Beltrán, G. Godoy, D. Caro, W. Cartagena, H. Riojas, K. Quevedo, Felipe Rodríguez; Federico Rodríguez y A. Balboa.

UTC: E. Delgado, F. Rojas, D. Díaz, J. Segura, J. Estrada, E. Ciucci, O. Reyes, R. Campodonico, J. Deza, S. Almirán y J. Quinteros.

