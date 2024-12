Han pasado un par de días, pero la polémica vivida el último fin de semana en la Copa Leyendas de Fútbol 7 continúa. Aún se habla de la cachetada que le propinó Juan Manuel Vargas a Andrés Mendoza, después de una fricción entre ambos. Si bien el ‘Loco’ salió al frente a pedir las disculpas del caso, reconociento que fue un exceso, el otro protagonista también rompió su silencio. El ‘Cóndor’ habló luego de la bofetón recibido y contó qué habló con el exjugador merengue.

El ‘Cóndor’ contó a detalle cómo fue la jugada y la sorpresa que se llevó por la agresión. “Me dan la pelota y abro los brazos, y le chocó mi codo, es un contacto, es normal. El ‘Loco’ se agarra el labio y le hablo, le digo que no ha sido con mala intención. Yo no esperé que él me meta una cachetada, me agarró por sorpresa. Cómo voy a saber que me iba a meter una cachetada, él jugó conmigo en la selección, hemos compartido vestuario, yo no esperé que reaccione así conmigo”, contó en su programa en ‘Tinbet’.

En esa misma línea, el exatacante de Sporting Cristal y la Selección Peruana remarcó que no es una persona agresiva. “Lo que él hizo está mal porque nosotros vamos jugar, no vamos a pelear, si quiere pelear se va al ‘Mundialito’ de La Victoria. Nosotros vamos hacer deportes, va mucha gente, van muchos padres con sus niños, la imagen siempre hay que dejarla bien. Al final, yo soy parte de una marca. Yo no soy de ir con mala fe, no soy de eso. Todos me dicen por qué no reaccionaste, pero no soy así. Yo soy una persona profesional, tampoco me voy a poner a su nivel”, agregó.

La palabra de Vargas

En diálogo con GOLPERU, Vargas aceptó que se pasó de la raya al abofetear al ‘Cóndor’ y pidió perdón por responder de mala forma, aunque recalcó que fue parte de la calentura del partido. “Lamentablemente se malogró un poquito, pero es parte, todo queda ahí. Pero salió un bonito partido para seguir en el tema que queremos. Lo importante es que sacamos un empate. Hay que seguir adelante”, dijo

“Son reacciones que no son buenas, que se salen del cuadro. Yo quiero pedir disculpas por mi reacción. Cada acción tiene una reacción”, agregó el ‘Loco’, quien luego de protagonizar ese incidente con Andrés Mendoza no volvió a entrar al campo de juego. Universitario y Sporting Cristal, al final, igualaron 1-1.

.¿Qué ocurrió en el partido?

Corría el minuto 7 del segundo tiempo, el partido estaba igualado (1-1), y en una jugada el ‘Loco’ Vargas fue a marcar con intensidad al ‘Cóndor’. El exdelantero celeste, en su afán de proteger el balón, extendió su brazo e impacto el rostro del excrema. Juan Manuel se tomó la boca y acusó el golpe, pero el árbitro no pitó infracción. Entonces, el exlateral de la ‘U’ reaccionó de la peor manera, se acercó a Mendoza y le propinó una cachetada que lo hizo retroceder.

La respuesta del ‘Cóndor’ fue acercarse a decirle algunas palabras; Juan Manuel volvió a intentar agredirlo, pero solo hizo el ademán. Por este cruce, la seguridad tuvo que intervenir para calmar la situación. Por unos cuantos minutos el partido se paralizó, el resto de exjugadores intentó apagar el tenso momento, pero Andrés Mendoza se mostró muy mortificado por el golpe recibido, mientras que Vargas reclamaba el codazo sufrido segundos antes del cachetadón.

Finalmente, las acciones prosiguieron, pero el hecho fue viralizado en redes sociales. Tras ese tenso momento, y como si se tratarse de un partido oficial, ambos exjugadores se juntaron acabado el partido para conversar. Intercambiaron algunas palabras y arreglaron sus diferencias en el campo. Para sorpresa de muchos, el árbitro no expulsó a ninguno luego de ese golpe y solo les mostró tarjeta amarilla (solo salieron unos minutos de la cancha para bajar las revoluciones).

