Beto Da Silva: "Fue un error haber regresado de Holanda y no haber madurado"

Hizo mea culpa. Beto Da Silva está entusiasmado y sabe que tiene una nueva oportunidad para brillar, esta vez, en el fútbol español, donde espera explotar su máximo potencial para volver a la Selección Peruana. El delantero de 22 años hizo un análisis de su avance como profesional y esto fue lo que dijo.

"Fue un error haber regresado de Holanda y no haber madurado. De todos modos no me arrepiento de haber llegado a Gremio", admitió Da Silva para Las Voces del Fútbol. Asimismo, comentó que aprendió mucho en cada club al que fue y espera consolidarse para dar el salto a la Selección Peruana.

“Aprendí mucho en todos los clubes donde estuve, pero no pude explotar. Soy consciente de eso y trabajo para llegar a mi máximo nivel. Se que si hago las cosas bien, voy a tener la posibilidad de volver a la Selección”, respondió el delantero peruano.

Si bien el fichaje fue por cesión hasta el término de la temporada, Da Silva sabe que esta oportunidad podría ayudarlo a mejorar. “Estoy feliz de llegar a un club grande como La Coruña, tiene buenos jugadores y mucha historia. Estoy feliz que confiaron en mí, se que voy a poder explotar en mi máximo nivel"

Beto fue anunciado esta semana, como el nuevo refuerzo de Deportivo La Coruña. Aunque el técnico del cuadro español sostuvo que no llegó a pedido suyo, sabe de contar con el peruano, este va a responder. "Si ha firmado por el ‘Depor’, tiene que ser buen jugador el ‘Depor’ siempre se fija en buenos futbolistas", expresó Juan Anquela para RPP.

