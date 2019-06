Cantolao vs. Melgar EN VIVO se enfrentan este sábado en el Callao por el Torneo Apertura

Cantolao vs. Melgar EN VIVO | ONLINE | VÍA GOLPERU | VER GRATIS | EN DIRECTO | Sigue el encuentro válido por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 , que se disputará este sábado, desde las 8:00 de la noche, en el estadio Miguel Grau. La transmisión estará a cargo de Gol Perú.

Chalacos y arequipeños afrontan la última jornada del certamen y pretenden cerrar su participación con la celebración de un triunfo.

La Academia Cantolao, bajo la dirección técnica de Jorge Araujo, se ubica séptimo en la tabla de posiciones con 25 unidades, producto de seis victorias, siete empates y solo tres derrotas.

El 'Delfín' lleva nueve enfrentamientos sin tropiezos (5 PG 4 PE) y quiere ampliar su invicto frente a un irregular 'Dominó'.

FBC Melgar, sin entrenador tras la renuncia de Jorge Pautasso, marcha decimotercero con 20 puntos tras cinco compromisos ganados, la misma cantidad de igualdades y seis encuentros perdidos, el último (1-2) como local ante César Vallejo.

Cantolao vs. Melgar: posibles alineaciones

Cantolao : F. Nicosia, F. Jasaui, E. Mogollón, J. Sánchez, C. Cabello, P. Albarracín, J. Castillo, Y. Celi, C. Lasso, S. Rengifo, S. La Torre.



Melgar: Á. Campos, G. Carmona, D. Leudo, J. Narváez, P. Fuentes, C. Neyra, Á. Romero, A. Gómez, H. Hinostroza, B. Cuesta, J. Vidales.

