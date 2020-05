Una pausa siempre es buena para reencontrarnos con nosotros mismos. En medio de la crisis por el coronavirus, Carolina Salvatore, periodista deportiva nacida en Argentina, que este año ‘fichó’ por GOLPERÚ, nos cuenta cómo son sus días sin fútbol.

“Me cuesta un poco conectarme con lo futbolístico. A veces ni miro fútbol porque me da nostalgia, pero otros días sí porque me preparo para seguir aprendiendo, analizo tácticas y estrategias”, asegura.

En estos 50 días de confinamiento social obligatorio en el Perú, Carolina ha retomado algunos ‘hobbies’ como la lectura. Para ello, eligió el libro de quien considera el mejor técnico del mundo: Pep Guardiola. Debajo, ‘Caro’ explica sus razones.

Hace 10 años vive en el Perú, y esta cuarentena alejada de la familia y los amigos que hizo aquí le resulta tediosa. Sin embargo, ella se considera una luchadora y, en lugar de dejarse abrumar, encara la situación. Así, durante el aislamiento no solo aprende más de fútbol, sino de la vida.

“Rescato mucho la importancia del querer, de la soledad. También tomo consciencia de la sociedad, de que la plata no sirve para nada. Siento que aflora mucho más el amor al prójimo. Entiendo que la vida es efímera y, cuando todo esto termine, espero tomar las decisiones que no me animaba a hacer”, finaliza.

Técnicos que admira:

Guardiola: “Es un técnico que cambió paradigmas. Luego, otros replicaron lo que probó. Hay un antes y un después de Pep”.

Klopp: “Me pasa lo mismo con él. Otra forma, otro estilo, pero aportó modernidad y arriesgó. Hoy muchos lo imitan”.

Mosquera: “En Binacional demostró capacidad y liderazgo. Manejó emociones muy difíciles por la tragedia, y en una final”.

