César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci: "Esto se compara con el Boca vs. River"

Por: Arturo Reyes

Enviado especial en Trujillo

A pesar de solo llevar un poco más de dos meses en Trujillo, Mario Tajima ya ha entendido todo lo que significa Carlos A. Mannucci. Ver cómo la "Ciudad de la Eterna Primavera" se paralizó la semana pasada por la final frente a César Vallejo lo hace poder compararlo hasta con los mejores clásicos del mundo. Sí, hasta con el Boca vs. River.



"Estamos con mucha expectativa. Mañana tenemos la gran final, donde todo se define y no solo nosotros estamos pendientes, sino todo Trujillo y afuera también. Se compara con el Boca vs. River", aseguró el volante de 25 años.

Eso sí, Mario Tajima espera de todo corazón - como todo el pueblo 'futbolero' - que no ocurra ningún tipo de disturbio. "Esperamos que no pase lo que pasó allá. Estoy seguro que no será así y que va a ser una linda fiesta", añadió.

Carlos A. Mannucci vs. César Vallejo: fecha, hora y canal de la segunda final del torneo de ascenso



De la Copa Libertadores a la Segunda: Víctor Hugo Carrillo dirigirá la final del torneo de ascenso



El ex Sport Boys aprovechó, de paso, la cámara de Depor para dejarle un mensaje de paz a la afición trujillana: "Tenemos que acordarnos que esto es fútbol, que es un juego y que a pesar de las pasiones que hay, siempre debe haber respeto y responsabilidad de por medio".

La falta de ánimo, según el ex Sport Boys, no es un problema en tienda 'tricolor'. "Tenemos muchas ganas de poder salir a la cancha y disfrutar estos partidos, que son muy bonitos". afirmó Tajima. Y, con el marco de público que habrá mañana en el Municipal de Casa Grande, sería imposible no motivarse.

ESTE VIDEO TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR