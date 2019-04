Chile vs. Perú EN VIVO Y EN DIRECTO por el Sudamericano Sub 17 en el estadio San Marcos

Chile vs. Perú | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING | VÍA MOVISTAR DEPORTES | VÍA LATINA TV | VER GRATIS | se verán nuevamente en el Sudamericano Sub 17 , esta vez por el hexagonal final. El cotejo tendrá lugar en el estadio San Marcos a las 9:10 p.m., acompañado de la gran hinchada blanquirroja que partido a partido acompañó a la Selección Peruana. El partido será televisado vía Movistar Deportes y Latina TV. Todas las incidencias de este importante duelo las encontrarás en Depor.com.

Chile vs. Perú se enfrentan por la segunda fecha del hexagonal final. Ambas escuadras buscan los tres puntos que les permitan sumar en la tabla de posiciones del Sudamericano Sub 17, a fin de poder clasificar al Mundial de Brasil en noviembre de este año. Los dirigidos por Carlos Silvestri suman tres empates, el último ante Argentina en la ronda final, y dos victorias ante Bolivia y Ecuador.

Chile vs. Perú se medirán en el renovado estadio San Marcos. La Selección Peruana Sub 17 que ingrese a la cancha, podría armar un esquema más ofensivo, a fin de asegurar los goles de la fecha. Como se recuerda, Nicolás Figueroa y Yuriel Celi se han consagrado como máximos goleadores del torneo.

Perú vs. Chile se miden en el Sudamericano Sub 17. (FPF) Chile se medirá ante Perú por la segunda jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub 17. (Foto: FPF)

Chile llega a este importante encuentro, tras sumar 7 puntos en la tabla de posiciones del Grupo A, encabezado por Perú con 8 puntos. El cuadro de Hernán Caputto obtuvo dos victorias un empate y una derrota en la fase grupos.

La Selección de Chile buscará quedarse entre los cuatro primeros del hexagonal final, para ello, tendrá que asegurar mínimo dos victorias. Los seis equipos que pasaron a la ronda final fueron Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Argentina.

En la primera fecha del hexagonal final, la Selección Peruana se enfrentó ante la selección argentina. Mientras que Chile se midió frente a Ecuador y le ganó 1-0, con gol de Alexander Aravena en los 81 minutos.

Chile es la única selección que ha sumado una victoria en el hexagonal final. Uruguay, Paraguay, Perú y Argentina solo tienen un punto, tras los empates. Ecuador se ubica último con cero puntos.

Perú vs. Chile: los últimos 5 partidos de la Sub-17

21/03: Perú vs. Chile 0-0

23/03: Perú vs. Venezuela 0-0

27/03: Perú vs. Bolivia 3-1

​29/03: Perú vs. Ecuador 2-0

02/04: Perú vs. Argentina 0-0

Perú vs. Chile: horarios del mundo

Ecuador - 9:10 p.m.

Perú - 9:10 p.m.

Colombia - 9:10 p.m.

México - 8:10 p.m.

Bolivia - 10:10 p.m.

Chile - 11:10 p.m.

Argentina - 11:10 p.m.

Uruguay - 11:10 p.m.

Paraguay - 11:10 p.m.

Perú vs. Chile: posibles alineaciones

Perú: Massimo Sandi, Kluiverth Aguilar, José Rachumick, Carlos Montoya, Mathias Llontop, Rafael Caipo, Alessandro Burlamaqui, Yuriel Celi, Sebastian Cavero, Oscar Pinto y Nicolás Figueroa.

DT: Carlos Silvestri.

Chile: Julio Fierro, David Tati, Daniel González, Patricio Flores, Cristian Riquelme, Vicente Pizarro, César Pérez, Gonzalo Tapia, Alexander Aravena, Luis Rojas y César Díaz.

DT: Hernán Caputto.

Así gritó el estadio San Marcos el gol de la 'bicolor' en el Sudamericano Sub 17. (Video: Eduardo Combe)

