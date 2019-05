Claudio Pizarro: "Todavía me siento bien para continuar jugando"

Claudio Pizarro se queda un año más en el Werder Bremen y decidió celebrarlo con un golazo en el último minuto del partido ante Leipzig, para sellar con victoria la temporada 2018/2019 en la Bundesliga. Con la mano en alto, festejó junto a sus compañeros el triunfo, pero -también- su permanencia en el club que lo acogió como suyo.

"Siempre he dicho que mis planes futuros dependerían de lo que mi cuerpo me estaba diciendo. Todavía me siento bien", indicó Claudio Pizarro al portal oficial del Werder Bremen, tras darse la noticia de su renovación.

El 'Bombardero de los Andes' se quedará para la temporada 2019/2020 con los 'Lagartos', a lo que manifestó estar contento del crecimiento del equipo. "Me alegro quedarme aquí un año más. Nos hemos desarrollado muy bien como equipo esta temporada y estoy seguro de que seguiremos mejorando. Me gustaría ser parte de eso también", añadió.

El 'Bombardero de los Andes' sumó 29 partidos en la última temporada de la liga teutona, donde anotó seis goles y asistió en más de una oportunidad. Con este último gol, el delantero peruano acumuló 338 dianas en toda su carrera profesional e igualó el récord alcanzado por Teófilo Cubillas.

Con esta renovación, se apagó los rumores de su posible llegada a Alianza Lima, al menos en el corto plazo. En tanto, en los próximos días, Pizarro se reunirá con los directivos del Werder Bremen para firmar su nuevo contrato.

