Coki Gonzales a Daniel Peredo: "Nos unió siempre el amor desenfrenado por el fútbol"

Las muestras de afecto siguen llegando a manera de despedida para Daniel Peredo. Coki Gonzales, periodista de nuestro programa 'Negro y Blanco' se despidió de su amigo con una emotiva en la que recuerda cómo se conocieron y los momentos compartidos.

Ambos fueron compañeros de trabajo en CMD, en el programa 'El Alargue'. Aquí te dejamos la carta escrita por Coki Gonzales.

Nos conocimos en el año 2002, yo era reportero de Radio Gol y tú jefe de prensa de Cristal. Ese día me dijiste: "Flaco tú tienes pinta de jugar pelota, hoy en la noche jugamos en la cancha de Lusa"



Luego fuimos compañeros en CMD, hacíamos El Alargue juntos y ahí comenzó j nuestra "pelea" por demostrar quien tenía mejor memoria. Nos unió siempre el amor desenfrenado por el fútbol, comentábamos con la misma pasión un partido de la Champions o uno del descentralizado, eso nos unía.



Hace unos días volvimos a hablar largo y tendido, obvio el tema central fue el fútbol, pero también hablamos de chamba, de mi viejo y de tu viejo y mira pues cabezón, cómo es la vida! Hoy tú ya estás con los dos.



Me quedo con lo mejor de nuestra amistad y por supuesto la frase que más dijiste toda la vida: "Tranquilo Loco, calma, todo va a llegar" te prometo que intentaré tener esa calma, también te prometo que seguiré creyendo en mi selección y haré lo posible para que la gente crea como tú los hiciste creer, como tú contagiaste a tantos.



Te lo prometo Cabezón y gracias por juntarnos los lunes, cada vez que vaya y esté calentando recordaré cuando me decías "Loquito caliéntame que no me quiero lesionar"



Chau Cabeza, pero te digo algo de corazón: te envidio un poquito, verás el mundial con tu viejito, si puedes hazlo también con el mío, sabes que siempre te seguía.



Un abrazo más va a haber!!!



