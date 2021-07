A poco del Perú vs. Brasil, Martín Liberman se sacó el sombrero frente al trabajo realizado por Ricardo Gareca al frente de la Selección Peruana, reconociendo que está sorprendido por la continuidad de buenos resultados que el entrenador viene cosechando con el grupo.

“Tengo que reconocer y hacer un mea culpa que, tras el Mundial de Rusia, pensé que Ricardo Gareca ya no tenía que hacer nada más en Perú, porque me parecía que después de llevarlo al Mundial, ¿qué más?”, sostuvo el comunicador argentino en una charla que transmitió en su canal de YouTube.

Liberman es consciente de que Ricardo Gareca es un gran líder en la Selección Peruana y ello volvió a quedar evidenciado con la presente participación del combinado blanquirrojo en la Copa América, donde volverá a verse las caras con Brasil en la Copa América.

“Sin embargo, el propio ‘Flaco’ me demuestra que estaba equivocado que llegó a dos semifinales de Copa América seguidas. Entonces como entrenador advirtió algo para quedarse, sino hubiera visto que no había algo no se tiraba a la pileta. Asume continuar porque val final del camino vislumbraba que había un plantel para seguir”, afirmó.

Todo listo para el Perú vs. Brasil

Brasil llega invicto a la semifinal del certamen. Los dirigidos por Tite llevan cuatro triunfos y un solo empate ante Ecuador, choque en el que ya estaban clasificados como primeros del Grupo B. Si bien contra Chile tuvieron dificultades, se quedaron con el pase hasta estas instancias. Además, marcaron once goles y solo recibieron dos.

El encuentro de Perú vs. Brasil está pactado para las 8 de la noche (hora de Brasil) o 6 de la tarde (hora peruana) y será transmitido a través de la señal de canal 4 y DIREC TV, canal que cuenta con los derechos para la presente edición de la Copa América. Además, en Depor hallarás todas las incidencias de este cotejo.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Gianluca Lapadula fue una de las figuras en la clasificación de la selección peruana ante Paraguay por la Copa América. El delantero peruano ha ido evolucionando favorablemente con la blanquirroja y en el siguiente video conocerás los registros que lo confirman.