A horas del inicio del Perú vs. Ecuador, no es un secreto que la Selección Peruana fue duramente golpeada en algunos compromisos, pero supo cómo reponerse a ello y mostrar un nuevo rostro, el mismo que le permitió sumar puntos importantes, tanto en las Eliminatorias, como en la Copa América. Christian Cueva fue uno de los que mayor minutos disputó en los duelos que polarizaron los rendimientos del cuadro bicolor y dio detalles de lo que les permitió salir adelante.

“El amor propio que tenemos por nuestro país y la camiseta que vestimos hace que reaccionemos a momentos difíciles. Mi rol es el mismo desde que fui convocado. Asumo muchas responsabilidades, pasaron años y uno se va consolidando, pero cada jugador tiene un rol y lo asumimos como tal”, sostuvo en conferencia de prensa.

Christian Cueva es consciente de que Perú y Ecuador son protagonistas de un duelo con mucha historia, aunque no considera que este llegue al nivel de un clásico continental, a pesar de la rivalidad que existe entre los equipos y el respeto que posee por el oponente de turno en la Copa América.

“Los partidos siempre son distintos. Más allá que el escenario o la competición cambien, son selecciones de nivel muy alto. Nos vamos encontrando con lo que queremos que es jugar al fútbol. Los partidos a nivel de Eliminatorias o Copa América son partidos importantes. No sé si llamarlo clásico. Se podría decir Chile, tal vez. Los partidos que tenemos con cada selección hay que hacerlo a muerte”, agregó.

El mediocampista de la Selección Peruana aprovechó la oportunidad para remarcar la unión grupal y la tranquilidad que posee, a pesar de que se tocaron algunos temas extradeportivos en la previa de su viaje junto al combinado nacional rumbo a Brasil, sede del presente campeonato.

“El grupo está muy bien. Después de un triunfo es importante para el equipo estar enchufado. Eso es lo que me importa más a mí, de lo que se habló o no se habló, es algo sin importancia”, sentenció el mediocampista del conjunto blanquirrojo en la previa del Perú vs. Ecuador.

Perú enfrenta a Ecuador en un encuentro válido por la cuarta fecha de la Copa América 2021. Los dirigidos por Ricardo Gareca buscan la clasificación en el grupo A.