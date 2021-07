Un encuentro que promete sacar chispas. Perú vs. Paraguay se verán nuevamente las caras en una Copa América, esta vez por los cuartos de final. El choque, que se jugará este viernes a las 4 p.m. en el Estadio Olímpico de Goiás, no tiene amplio favorito. Peruanos y guaraníes siempre han tenido duelos parejos. Por ello, a continuación te dejamos todo lo que necesitas saber sobre pronósticos, apuestas y cuotas para que le juegues unas fichas a uno de ellos.

La Selección peruana llega a esta instancia de la Copa América 2021 tras haber quedado en el segundo lugar del grupo B, solo por detrás de la poderosa Brasil. Por su parte, el seleccionado paraguayo perdió en la última fecha ante Uruguay y se ubicó en la tercera casilla de su zona, que terminó siendo liderada por la Argentina de Lionel Messi.

Las malas noticias en Paraguay no terminaron con la caída ante el elenco ‘charrúa’. Y es que, Miguel Almirón, la figura del equipo, terminó lesionado y quedó descartado para el encuentro de este viernes. Por su parte, Ricardo Gareca no tendrá problema alguno para armar el once con el que buscará el pase a semifinales intentando repetir lo conseguido en Brasil 2019: la gran final. Sin embargo, pese a ello, el conjunto guaraní es el favorito a llevarse la victoria. La casa de apuestas Solbet paga 2.75 lo apostado si ganan los dirigidos por Eduardo Berizo, mientras que el triunfo blanquirrojo entrega 2.90.

Perú vs. Paraguay: ¿cómo va el historial?

Si revisamos los antecedentes entre Perú y Paraguay en Copa América, tendremos los siguientes datos: la ‘Bicolor’ solo obtuvo un triunfo, dos empates y perdió en tres ocasiones. Sin embargo, el panorama cambia cuando se observa los antecedentes entre ambas selecciones desde la llegada de Ricardo Gareca al banco peruano.

Con el ‘Tigre’ al mando, la ‘Bicolor’ no ha perdido ante el elenco guaraní en seis partidos disputados: cinco triunfos y una igualdad, contando todos los torneos y amistosos. De hecho, el último antecedente entre ambos se dio en el inicio de las Eliminatorias 2022. En el Defensores del Chaco, la ‘Bicolor’ sacó un empate 2-2 con doblete de André Carrillo.

En el choque de este viernes 2 de julio se verá qué antecedente saldrá mejor parado: el de encuentros entre ambas selecciones en Copa América o la ‘paternidad’ de Ricardo Gareca ante la escuadra paraguaya. Eso sí, promete ser un partidazo de principio a fin.

Perú vs. Paraguay: estas cuotas en las casas de apuestas

CASAS DE APUESTAS PERÚ EMPATE PARAGUAY INKABET 2.90 2.90 2.70 BETSSON 2.85 2.90 2.80 SOLBET 2.88 2.87 2.78 BETSAFE 2.90 2.90 2.800 DORADOBET 2.95 2.95 2.75





