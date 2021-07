Este viernes se define al primer semifinalista de la Copa América 2021, entre Perú y Paraguay. Ambas delegaciones buscarán conseguir la clasificación y presentarán sus mejores esquemas tácticos para conseguirlo; sin embargo, se necesitará más que eso para lograr el objetivo, según señaló Ricardo Tavarelli.

El exguardameta de Paraguay destacó la templanza que ha tenido Pedro Gallese y cómo esa cualidad ayudó a la Selección Peruana a sobresalir. “Perú tiene un buen arquero titular. En los momentos que la selección lo necesitó, él siempre apareció. Sin duda es uno de los mejores arqueros de Sudamérica”, indicó para RPP.

Además, se refirió al buen momento que atraviesa la ‘bicolor’ en el certamen, luego de clasificar como segundo en el Grupo B, a tres puntos de Brasil. “En la previa, Perú aparece como favorito ante Paraguay, por el equilibrio que ha conseguido con su entrenador. Ricardo Gareca le ha dado tranquilidad a su selección”, sostuvo Tavarelli.

Sin embargo, lamentó que el panorama para el elenco de su país no aparezca así de claro. “La selección paraguaya no se sabe a lo que juega. Perú si lo sabe y eso no es fácil de conseguir. Tiene un juego en conjunto y ese es su mayor patrimonio”, resaltó, no sin antes detallar cuál es su percepción del cuadro de Eduardo Berizzo.

“Paraguay es una incertidumbre. A veces muestra buenos partidos y en otras ocasiones no. Para la opinión en general, se tiene a un entrenador que no ha dado la talla. Todavía no hemos podido observar que nuestra selección juegue bien”, finalizó.

Perú y Paraguay volverán a medir fuerzas este viernes 2 de julio en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de la ciudad de Goiania, por los cuartos de final de la Copa América 2021. América TV y DirecTV Sports transmitirán este encuentro. Depor te llevará todas las incidencias de este choque.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.