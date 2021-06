Ricardo Gareca podría apostar por una alienación más arriesgada para el choque de Perú vs. Venezuela, por la quinta y última fecha de la fase de grupos en la Copa América 2021. En dicha oncena arrancaría Santiago Ormeño como punta; sin embargo, en sus dos participaciones anteriores muchos se quedaron con ganas de ver más de parte del delantero de León, quien viene recuperándose también de una lesión.

Ya sea por su estilo de juego o por el poco tiempo que estuvo en cancha, lo cierto es que aún hay mucho por descubrir del ayacante, por lo que el portal mexicano, Invictos, envió una publicación a los hinchas peruanos, explicando algunos detalles que podrían ayudar a mejorar el desempeño de ‘Ormedeus’.

“Santiago Ormeño no destaca por su velocidad o regate. Los peruanos no deben esperar eso. ‘Santi’ es un ariete que baja balones en juego directo, que trabaja bien de espaldas al arco y que, dentro del área, tiene buen remate. Da continuidad, descarga, finaliza. Un ‘9′ tanque, no ‘9′ all-around. He ahí el asunto”, abrieron el hilo en Twitter.

Esto, luego de que se buscara que el atacante nacido en México jugara más parecido a Paolo Guerrero, quien sí posee velocidad y también trabaja de espaldas al arco. Por ello, indicaron algunos puntos fuertes que pueden explotar en él, de cara al duelo ante Venezuela.

“Cómo se generaron muchas expectativas, quizá esperaban a un ‘9′ autosuficiente, rápido y habilidoso. ‘Santi’ no tiene ese perfil. Pero en un contexto de balones largos, pelotas divididas, o simplemente para que cace un balón dentro del área, puede ser muy útil”, indicaron sobre Ormeño, quien tras jugar contra Colombia y Ecuador, dejó de ser convocable para la Selección de México del ‘Tata’ Martino.

Ricardo Gareca tiene en la mira a Santiago Ormeño para el arranque frente al elenco ‘llanero’. Si bien Gianluca Lapadula se encuentra bien, el ‘Tigre’ quiere probar a todos sus jugadores en la Copa América, a fin de ver el potencial de los muchachos elegidos para futuros encuentros por Eliminatorias.





Perú y Venezuela se enfrentan por la quinta jornada de la Copa América 2021. El escenario para el siguiente encuentro de la Selección Peruana será el estadio Mané Garrincha de Brasilia.