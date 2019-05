Fixture completo de Argentina en la Copa América 2019: fecha y horarios de todos los partidos

La selección de Argentina de Lionel Messi y dirigida por Lionel Scaloni debutará es uno de las 12 selecciones participantes y favorita en la Copa América 2019 que se celebra en Brasil desde el 14 de junio al 7 de julio. El equipo albiceleste, con una deuda pendiente en competiciones internacionales, tendrán un duelo complicado en el inicio ante Colombia el 17 de junio desde las 17:00 horas en Arena Fonte Nova, Salvador. Conoce los días, horarios y canales de transmisión para ver los partidos de fútbol en vivo y en directo por TV.

En la segunda fecha, Argentina tendrá al frente a Paraguay, que siempre le ha hecho buenos partidos. Esta vez, se vuelven a encontrar en la Copa América el próximo 19 de junio desde las 19:30 horas en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte. Por último, cierra su participación en la fase de grupos ante Catar el 23 del mismo mes a las 14:00 horas en el Arena do Gremio de Porto Alegre.

Argentina viene de disputar dos partidos amistosos en la era Scaloni generando muchas dudas y críticas. Primero, perdió ante Venezuela por 3-1 el pasado 22 de marzo con Lionel Messi como titular; sin embargo, se reivindicó ante Marruecos ganando 1-0 el 26 del mismo mes. Previo a la Copa América, la Albiceleste cierra sus pruebas ante Nicaragua el 7 de junio.

El grupo de Argentina en la Copa América

El pasado 24 de enero se realizó el sorteo de la Copa América 2019 en Cidade das Artes de Río de Janeiro. La selección de Argentina estuvo en el bolillero 1 junto a Brasil (anfitrión) y Uruguay, de acuerdo al último ranking FIFA. Finalmente, el evento determinó la distribución de los equipos poniendo a Argentina en el Grupo B junto a Paraguay, Colombia y Catar.

Los 23 convocados de Argentina para la Copa América 2019

Arqueros: Esteban Andrada (Boca), Franco Armani (River) y Agustín Marchesín (América de México).

Defensores: Renzo Saravia (Racing), Germán Pezzella (Fiorentina), Nicolás Otamendi (Manchester City), Ramiro Funes Mori (Villarreal), Nicolás Tagliafico (Ajax), Juan Foyth (Tottenham), Marcos Acuña (Sporting Lisboa) y Milton Casco (River).

Mediocampistas: Leandro Paredes (PSG), Guido Rodríguez (América de México), Exequiel Palacios (River), Roberto Pereyra (Watford), Giovani Lo Celso (Betis), Rodrigo De Paul (Udinese) y Ángel Di María (PSG).

Delanteros: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Lautaro Martínez (Inter), Paulo Dybala (Juventus) y Matías Suárez (River).

Días y horarios de los partidos de Colombia en la Copa América

GRUPO A

14/06 - 19:30 | Brasil vs Bolivia | Estadio Morumbí, Sao Paulo

15/06 - 14:00 | Venezuela vs Perú | Arena do Gremio, Porto Alegre

18/06 - 16:30 | Bolivia vs Perú | Estadio Maracaná, Río

18/06 - 19:30 | Brasil vs Venezuela | Arena Fonte Nova, Salvador

22/06 - 14:00 | Bolivia vs Venezuela | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

22/06 - 14:00 | Perú vs Brasil | Arena Corinthians, Sao Paulo



GRUPO B

15/06 - 17:00 | Argentina vs Colombia | Arena Fonte Nova, Salvador

16/06 - 14:00 | Paraguay vs Qatar | Estadio Maracaná, Río

19/06 - 16:30 | Colombia vs Qatar | Estadio Morumbí, Sao Paulo

19/06 - 19:30 | Argentina vs Paraguay | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

23/06 - 14:00 | Qatar vs Argentina | Arena do Gremio, Porto Alegre

23/06 - 14:00 | Colombia vs Paraguay | Arena Fonte Nova, Salvador



GRUPO C

16/06 - 17:00 | Uruguay vs Ecuador | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

16/06 - 18:00 | Japón vs Chile | Estadio Morumbí, Sao Paulo

20/06 - 18:00 | Uruguay vs Japón | Arena do Gremio, Porto Alegre

21/06 - 18:00 | Ecuador vs Chile | Arena Fonte Nova, Salvador

24/06 - 18:00 | Ecuador vs Japón | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

24/06 - 18:00 | Chile vs Uruguay | Estadio Maracaná, Río



¿Dónde se jugarán los partidos por la Copa América Brasil 2019?

La sede para la Copa América 2019 le corresponde a Brasil, recordando que originalmente albergaría la Copa América de 2015 pero que finalmente intercambió el cupo con Chile. Brasil ya había sido anfitrión de la Copa Confederaciones 2013, Mundial 2014 y Juegos Olímpicos 2016, eventos que le hicieron reconsiderar el plan inicial para la Copa.

De esta manera, el organizador contará con ocho estadios en siete ciudades disponibles para los juegos: el Mineirao de Belo Horizonte, Fonte Nova de Salvador, Beira Rio de Porto Alegre, Maracaná de Rio de Janeiro y Arena Corinthians y Estadio Morumbí de Sao Paulo. Los ocho escenarios repiten respecto al Mundial de hace cuatro años.

Estadio Mineirao – Belo Horizonte

Capacidad aproximada: 63.000 espectadores



Arena do Gremio – Porto Alegre

Capacidad aproximada: 56.000 espectadores



Estadio do Maracaná – Río de Janeiro

Capacidad aproximada: 78.000 espectadores



Estadio Morumbí – Sao Paulo

Capacidad aproximada: 67.000 espectadores



Arena Corinthians – Sao Paulo

Capacidad aproximada: 47.605 espectadores



Arena Fonte Nova – Salvador

Capacidad aproximada: 48.000 espectadores



Listado de canales TV para ver la Copa América 2019

¿Qué canales transmitirán la Copa América 2019 en diferentes partes del mundo? A menos de un mes para el inicio del certamen internacional organizado por la Conmebol, conoce los canales de televisión para ver fútbol en vivo y en directo en cada país.

La Copa América 2019 tendrá su edición 46 y se llevará a cabo en Brasil, para eso todos los seguidores de fútbol de todo el mundo buscan la cobertura en vivo y la lista de canales de televisión para ver partidos online y mediantes TV. De esta manera, te facilitamos la parrilla de transmisión para no perderte los 26 partidos de la Copa América Brasil 2019.

Brasil: SporTV, Rede Globo, Rede Bandeirantes

Argentina: El Trece, TyC Sports, TyC Max, DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports, Tigo Sports+, DirecTV Sports

Chile: VTR Cable Ttelevisión, DirecTV Sports

Colombia: Caracol Televisión, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports

Ecuador: Gama TV, TC Televisión, DirecTV Sports

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max, DirecTV Sports

Perú: América Televisión, DirecTV Sports

Uruguay: Teledoce, Tenfield, DirecTV Sports

Venezuela: Venevisión, DirecTV Sports

Canadá: TSN

Costa Rica: Teletica

El Salvador: Canal 4

México: Televisa, TV Azteca, TD

Estados Unidos: Telemundo

Francia: Star en Deportes