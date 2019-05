Fixture completo de Colombia en la Copa América 2019: fecha y horarios de todos los partidos

La selección de Colombia es uno de las 12 selecciones participantes en la Copa América 2019 que se celebrará en Brasil desde el 14 de junio al 7 de julio de 2019. El equipo comandado por Caros Queiroz tendrá un grupo muy complicado en el torneo internacional, pues debutará ante Argentina el próximo 15 de junio en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador a las 17:00 horas. Conoce los días, horarios y sedes de los partidos que disputarán los cafeteros.

En la segunda fecha la Tricolor tendrá al frente a Catar en el Estadio Morumbí de Sao Paulo. Finalmente, cierra la etapa de la fase de grupos contra Paraguay en el Arena Fonte Nova de Salvador.

Cabe mencionar que tras la salida de José Pekerman, el técnico Carlos Queiroz fue presentado de manera oficial como nuevo director técnico donde tuvo sus dos primeros exámenes en marco, con victoria por 1-0 ante Japón y derrota por 2-1 ante República de Corea.

Posteriormente, Colombia enfrentará a Panamá el 3 de junio y ante Perú el 9 del mismo mes por fecha doble previo a la Copa América Brasil 2019.

Lista preliminar de Colombia para la Copa América 2019

David Ospina, Álvaro Montero, Camilo Vargas, Aldair Quintana, Diego Novoa, Éder Chaux, Felipe Aguilar, Jeison Murillo, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Cristian Zapata, John Jáner Lucumí, Santiago Arias, Helibelton Palacios, Luis Manuel Orejuela, Cristian Borja, Déiver Machado, William Tesillo, Frank Fabra, Gustavo Cuéllar, Jorman Campuzano, Raúl Loaiza,Víctor Cantillo, Wílmar Barrios, Jéfferson Lerma, Edwin Cardona, Juan Guillermo Cuadrado, Mateus Uribe, James Rodríguez, Yairo Moreno, Luis Díaz, Andrés Felipe Ibargüen, Radamel Falcao García, Duván Zapata, Carlos Bacca, Rafael Santos Borré, Sebastián Villa, Yimmi Chará,Roger Martínez, Luis Muriel.

El grupo de Colombia en la Copa América

El pasado 24 de enero se realizó el sorteo de la Copa América 2019 en Cidade das Artes de Río de Janeiro. La selección colombiana estuvo dentro del bolillero 2 junto a Perú y Chile; finalmente, el evento determinó la distribución de los equipos poniendo a los cafeteros en el Grupo B con Argentina, Paraguay y Catar.

Días y horarios de los partidos de Colombia en la Copa América

GRUPO A

14/06 - 19:30 | Brasil vs Bolivia | Estadio Morumbí, Sao Paulo

15/06 - 14:00 | Venezuela vs Perú | Arena do Gremio, Porto Alegre

18/06 - 16:30 | Bolivia vs Perú | Estadio Maracaná, Río

18/06 - 19:30 | Brasil vs Venezuela | Arena Fonte Nova, Salvador

22/06 - 14:00 | Bolivia vs Venezuela | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

22/06 - 14:00 | Perú vs Brasil | Arena Corinthians, Sao Paulo



GRUPO B

15/06 - 17:00 | Argentina vs Colombia | Arena Fonte Nova, Salvador

16/06 - 14:00 | Paraguay vs Qatar | Estadio Maracaná, Río

19/06 - 16:30 | Colombia vs Qatar | Estadio Morumbí, Sao Paulo

19/06 - 19:30 | Argentina vs Paraguay | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

23/06 - 14:00 | Qatar vs Argentina | Arena do Gremio, Porto Alegre

23/06 - 14:00 | Colombia vs Paraguay | Arena Fonte Nova, Salvador



GRUPO C

16/06 - 17:00 | Uruguay vs Ecuador | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

16/06 - 18:00 | Japón vs Chile | Estadio Morumbí, Sao Paulo

20/06 - 18:00 | Uruguay vs Japón | Arena do Gremio, Porto Alegre

21/06 - 18:00 | Ecuador vs Chile | Arena Fonte Nova, Salvador

24/06 - 18:00 | Ecuador vs Japón | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

24/06 - 18:00 | Chile vs Uruguay | Estadio Maracaná, Río



¿Dónde se jugarán los partidos por la Copa América Brasil 2019?

La sede para la Copa América 2019 le corresponde a Brasil, recordando que originalmente albergaría la Copa América de 2015 pero que finalmente intercambió el cupo con Chile. Brasil ya había sido anfitrión de la Copa Confederaciones 2013, Mundial 2014 y Juegos Olímpicos 2016, eventos que le hicieron reconsiderar el plan inicial para la Copa.

De esta manera, el organizador contará con ocho estadios en siete ciudades disponibles para los juegos: el Mineirao de Belo Horizonte, Fonte Nova de Salvador, Beira Rio de Porto Alegre, Maracaná de Rio de Janeiro y Arena Corinthians y Estadio Morumbí de Sao Paulo. Los ocho escenarios repiten respecto al Mundial de hace cuatro años.

Estadio Mineirao – Belo Horizonte

Capacidad aproximada: 63.000 espectadores



Arena do Gremio – Porto Alegre

Capacidad aproximada: 56.000 espectadores



Estadio do Maracaná – Río de Janeiro

Capacidad aproximada: 78.000 espectadores



Estadio Morumbí – Sao Paulo

Capacidad aproximada: 67.000 espectadores



Arena Corinthians – Sao Paulo

Capacidad aproximada: 47.605 espectadores



Arena Fonte Nova – Salvador

Capacidad aproximada: 48.000 espectadores



Listado de canales TV para ver la Copa América 2019

¿Qué canales transmitirán la Copa América 2019 en diferentes partes del mundo? A menos de un mes para el inicio del certamen internacional organizado por la Conmebol, conoce los canales de televisión para ver fútbol en vivo y en directo en cada país.

La Copa América 2019 tendrá su edición 46 y se llevará a cabo en Brasil, para eso todos los seguidores de fútbol de todo el mundo buscan la cobertura en vivo y la lista de canales de televisión para ver partidos online y mediantes TV. De esta manera, te facilitamos la parrilla de transmisión para no perderte los 26 partidos de la Copa América Brasil 2019.

Brasil: SporTV, Rede Globo, Rede Bandeirantes

Argentina: El Trece, TyC Sports, TyC Max, DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports, Tigo Sports+, DirecTV Sports

Chile: VTR Cable Ttelevisión, DirecTV Sports

Colombia: Caracol Televisión, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports

Ecuador: Gama TV, TC Televisión, DirecTV Sports

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max, DirecTV Sports

Perú: América Televisión, DirecTV Sports

Uruguay: Teledoce, Tenfield, DirecTV Sports

Venezuela: Venevisión, DirecTV Sports

Canadá: TSN

Costa Rica: Teletica

El Salvador: Canal 4

México: Televisa, TV Azteca, TD

Estados Unidos: Telemundo

Francia: Star en Deportes