La Selección Peruana quedó con mucha desazón tras caer ante Brasil en las semifinales de la Copa América. Más allá del resultado, dentro del combinado patrio terminaron muy incómodos por la actitud que tomó el arbitro Roberto Tobar contra los jugadores, quienes habrían sido maltratados e insultados por el colegiado chileno.

Bajo este escenario, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya tomó cartas en el asunto y presentó un documento a la Conmebol para que este hecho no vuelva ocurrir, no solo con la Blanquirroja, sino con cualquier equipo. Así lo señaló el gerente de selecciones Antonio García Pye.

“Lo que pasó no puede ser, vamos a la conducta y lo que ha hecho con los jugadores. No es la versión de uno o dos, sino de varios. Se ha hecho una carta y ya se envió. Con respecto a los fallos, o lo que pueda hacer el VAR, esos son detalles técnicos que no tenemos argumentos para reclamar. Sin embargo, lo del maltrato sí es inaceptable. No son uno o dos, sino varios y de varios equipos”, sostuvo en diálogo con Ovación.

El mal estado de los campos de juego ha sido blanco de críticas durante el desarrollo del certamen continental. El directivo de la FPF también se manifestó al respecto.

“Las canchas no han estado de lo mejor, todo se hizo muy rápido, estamos acostumbrados a que en este tipo de torneo, todo este impecable, pero no ha podido ser así, igual se ha podido jugar y no hubo muchas quejas al respecto”, afirmó.

Por otro lado, Antonio García Pye reveló que la Bicolor estará retornando a Lima después del encuentro ante Colombia por el tercer lugar de la Copa América 2021, programado para este viernes 9 de julio a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana).





