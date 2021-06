La Selección Peruana volvió a entrenar en Goiania, con miras al duelo ante Paraguay, por los cuartos de final de la Copa América 2021. Ricardo Gareca alista algunos ajustes tácticos, pensando en el partido de este viernes, pero sabe que no será un duelo sencillo, tal y como lo ve Antonio García Pye.

El gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sostuvo a Radio Ovación que “sabíamos que era una de las posibilidades junto con Chile y Uruguay. La experiencia y la historia nos han enseñado que en estas instancias, en este tipo de torneos, no hay rivales invencibles ni tampoco fáciles”.

“Paraguay ha estado haciendo partidos muy duros, no hay que confiarse, nada está dicho antes de los partidos. No podemos mirar por encima del hombro a nadie, ya tuvimos un sacudón en el primer tiempo ante Ecuador. Todos los partidos serán duros a partir de ahora”, agregó García Pye, respecto al próximo rival.

Respecto a los entrenamientos que viene realizando el elenco nacional, señaló que se están desarrollando en el complejo del club Atlético Goianiense. “Estamos trabajando normalmente por las mañanas hasta mediodía y luego es la rutina de charlas, algunos trabajos de gimnasio hasta el día del partido”, explicó.

Lo que sí admitió es que no se vive el mismo ambiente futbolero que se tenía otras ediciones de la Copa América, propio de los tiempos que se viven. “En las calles no se ve mucho, por ahí los días de los partidos aparecen algunos hinchas saludando pero el ambiente no está como usualmente sería en época de Copa”, dijo.

Perú y Paraguay volverán a medir fuerzas este viernes 2 de julio en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de la ciudad de Goiania, por los cuartos de final de la Copa América 2021. América TV será el canal encargado de la transmisión por señal abierta, mientras que DirecTV Sports brindará este partidazo de pronóstico reservado para todo el continente.





