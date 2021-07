Brasil se impuso por 1-0 a Perú, en la disputa por el primer cupo a la final de la Copa América 2021. La mínima diferencia en goles se tradujo, según comentó el técnico de la ‘Canarinha’, al desgaste físico de los jugadores en menos de 72 horas, así como por el planteamiento estratégico que puso Ricardo Gareca para el segundo tiempo del partido.

Tite sostuvo que el ‘Tigre’ “cambió, hizo un 5-4-1 en el primer tiempo, luego hizo un 4-4-2 en el segundo tiempo. Así que también trajo situaciones y tal vez apostaría por una situación y desgastaría la nuestra”. Además, precisó en conferencia de prensa, luego del cotejo en el Nilton Santos de Río de Janeiro, que nunca dejaron de buscar el segundo gol.

“El partido estuvo vivo hasta que marcamos el gol. Esa fue nuestra propuesta. Ve a conseguir el segundo gol, para que no sea un juego peligroso y nervioso, no solo físico, sino también mental”, indicó respecto a los minutos que se vivió en el cotejo. Y es que Perú le generó distintas situaciones de peligro que casi llegan a convertirse en el empate que necesitaban el elenco nacional.

El estratega brasileño también se refirió al desgaste que tuvo sus dirigidos, ya que tres días después de conseguir la victoria ante Chile, con 10 hombres en el campo, tuvieron que volver a disputar un partido decisivo. “Es un equipo que en menos de 72 horas jugó 45 minutos con un jugador menos, con un esfuerzo físico y mental muy fuerte”, indicó a la prensa.

“El trabajo que hicimos para el partido también fue muy cuidadoso y me refiero a los aspectos físicos. Todo el plantel hizo la mejor recuperación posible, pero no fue la ideal, porque el desgaste de jugar con uno menos fue mayor”, explicó a la prensa, ya que -en palabras del DT- “se tuvo una gran primera parte, se pudo haber traducido en goles, pero no lo hizo, y con el paso del tiempo, su capacidad de ataque y la movilidad se fue perdiendo poco a poco”.

Brasil y Perú deberán esperar cuál será su próximo rival en el certamen, con el resultado del encuentro entre Argentina y Colombia, el cual se jugará esta noche en el Nacional de Brasilia. El ‘Scratch’ espera conseguir su bicampeonato este sábado, mientras que la Selección Peruana peleará por quedarse con la medalla de bronce el viernes.





