Registró su partido número 70 en la ‘era Ricardo Gareca’, llevó la cinta de capitán a lo largo del torneo y cada vez que pudo dejó en claro por qué lleva la ‘chapa’ de ‘Pulpo’. Pedro Gallese fue uno de los puntos más altos de la Selección Peruana en la Copa América. Sin embargo, para él la foto más importante siempre fue la que mostraba al grupo unido y fuerte. Y eso lo dejó en claro con el mensaje que compartió tras la derrota ante Colombia, por el tercer lugar.

El guardameta de la blanquirroja quedó con el sinsabor de la derrota ante la escuadra de Reinaldo Rueda. Sobre todo por el cómo: en el último suspiro, Luis Díaz se hizo desde el espacio y sacó un derechazo imposible para el ‘1’. Y cuando todo hacía indicar que la medalla de bronce se iba a definir desde los penales, así se dio el 3-2 para los ‘cafeteros’.

Lejos de ello, las conclusiones de cara a lo que se viene son positivas para Ricardo Gareca. El ‘Tigre’ no solo confirmó lo que ofrece Gianluca Lapadula en ataque, también visualizó las apariciones de Marcos López, Jhilmar Lora, Raziel García y el propio Santiago Ormeño. Todos esos detalles y la buena convivencia generaron que Pedro Gallese escriba lo siguiente...

“Mientras más fuerte nos golpeen más fuertes, nos levantaremos ¡TE AMO, PERÚ!”, se lee en las redes sociales del capitán de la Selección Peruana. Un claro mensaje de cara a lo que se viene en Eliminatorias, en setiembre. Ojo, en dicho torneo, más allá de ocupar la última posición, volvimos a entrar en la pelea tras el triunfo frente a Ecuador en Quito (2-1).

La palabra de Gianluca Lapadula

No dio ningún balón por perdido y pese a la máscara que llevaba, Gianluca Lapadula dejó en claro que en el área no perdona. Tras un centro de Raziel García, marcó el 2-2 momentáneo. Y si bien no alcanzó para quedarnos con la medalla de bronce, para el delantero la Selección Peruana se ganó mucho a lo largo del certamen.

“Volveremos más fuertes. Siempre unidos y siempre ¡Arriba Perú!”, escribió el delantero a través de sus redes sociales. El atacante anotó frente a Ecuador, Paraguay y Colombia en el certamen. Además sumó 581 minutos en siete partidos.





