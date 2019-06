Fixture de Perú en la Copa América 2019: los 23 convocados, fixture y cómo VER EN DIRECTO los partidos

La selección peruana tendrá dos compromisos amistosos previo a la Copa América 2019 para llegar en óptimas condiciones, contra Costa Rica el 5 y Colombia el 9 de junio. Con sus principales figuras en la Videna, el equipo de Ricardo Gareca empieza a encontrar su mejor performance para realizar un buen torneo en Brasil y alcanzar el podio. Conoce más detalles de Perú, el fixture completo, los 23 convocados, últimas noticias y cómo ver los partidos de fútbol en vivo y en directo por TV.

Este lunes por la mañana Paolo Guerrero arribó a Lima para unirse a la concentración de la selección peruana en la Videna. El capitán viene tras una buena racha y afirmó que "claro que es posible" llegar a la final de la Copa América , que se disputará en Brasil a partir del 14 de junio.

"Para eso trabajamos. Si jugamos a fútbol es porque tenemos la expectativa de ganar algo importante", dijo Paolo Guerrero, quien también es el máximo goleador histórico de la Blanquirroja.

"Este regreso a la selección es muy emotivo para mí. Estoy ilusionado con hacer una buena Copa América " , manifestó Guerrero a su salida del aeropuerto internacional Jorge Chávez, procedente de Brasil.

"Estoy muy enfocado, y gracias a Dios las cosas están saliendo bien, de la forma que yo quiero, anotando goles y ayudando a mi equipo. Ahora a seguir igual y trabajar para prepararnos bien para a Copa América", agregó.

Ricardo Gareca tiene el equipo completo para trabajar en la Videna y disputar los partidos amistosos previo a la Copa América 2019. Ricardo Gareca tiene el equipo completo para trabajar en la Videna y disputar los partidos amistosos previo a la Copa América 2019. AFP

Perú debuta con Venezuela el 15 de junio a las 14:00 horas. En la segunda fecha, laselección peruana enfrenta a Bolivia en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro el 18 de junio desde las 16:30 horas. Finalmente, cierra la etapa de fase de grupos ante el siempre complicado Brasil en el Arena Corinthians de Sao Paulo. Cabe indicar que este enfrentamiento tiene una historia anecdótica en el Centenario, tras la pronta eliminación de la Canarinha con gol de mano de Raúl Ruidíaz.

Antes de debutar en la Copa América 2019 , la selección peruana tendrá dos partidos amistosos en Lima. A través de una publicación oficial de la Federación Peruana de Fútbol, Perú enfrenta a Costa Rica el próximo 5 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Monumental de Ate.

Cuatro días después (9 de junio) recibirá a Colombia en el mismo estadio pero a las 16:00 horas. Estos serán los últimos encuentros como preparación para llegar en óptimas condiciones a la Copa América 2019.

El grupo de Perú en la Copa América

El pasado 24 de enero se realizó el sorteo de la Copa América 2019 en Cidade das Artes de Río de Janeiro. La selección peruana estuvo dentro del bolillero 2 junto a Colombia y Chile; finalmente, el evento determinó la distribución de los equipos poniendo a la Bicolor en el Grupo A con Brasil (anfitrión), Venezuela y Bolivia.

Convocatoria preliminar de 40 jugadores

Arqueros: Pedro Gallese (Alianza Lima), José Carvallo (Universitario), Patricio Álvarez (Sporting Cristal) y Carlos Cáceda (Melgar).

Defensas: Luis Abram (Vélez Sarsfield), Luis Advíncula (Rayo Vallecano), Miguel Araujo (Talleres), Alexander Callens (New York City), Gianfranco Chávez (Sporting Cristal), Aldo Corzo (Universitario), Marcos López (San Jose Earthquakes), Christian Ramos (Melgar), Anderson Santamaría (Atlas), Miguel Trauco (Flamengo), Carlos Zambrano (Basilea).

Volantes: Armando Alfageme (Universitario), Pedro Aquino (León), Alexis Arias (Melgar), Josepmir Ballón (Universidad de Concepción), Cristian Benavente (Pyramids), Horacio Calcaterra (Sporting Cristal), Wilder Cartagena (Alianza Lima), Christian Cueva (Santos), Edison Flores (Monarcas Morelia), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Paolo Hurtado (Konyaspor), Leonardo Mifflin (Melgar), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Joel Sánchez (Melgar), Renato Tapia (Willem II), Yoshimar Yotún (Cruz Azul).

Delanteros: André Carrillo (Al-Hilal), Gabriel Costa (Colo Colo), Beto da Silva (Lobos BUAP), Jefferson Farfán (Lokomotiv), Paolo Guerrero (Internacional), Andy Polo (Portland Timbers), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Yordy Reyna (Vancouver Whitecaps) y Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders).

Días y horarios de los partidos de Perú en la Copa América

GRUPO A

14/06 - 19:30 | Brasil vs Bolivia | Estadio Morumbí, Sao Paulo

15/06 - 14:00 | Venezuela vs Perú | Arena do Gremio, Porto Alegre

18/06 - 16:30 | Bolivia vs Perú | Estadio Maracaná, Río

18/06 - 19:30 | Brasil vs Venezuela | Arena Fonte Nova, Salvador

22/06 - 14:00 | Bolivia vs Venezuela | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

22/06 - 14:00 | Perú vs Brasil | Arena Corinthians, Sao Paulo



GRUPO B

15/06 - 17:00 | Argentina vs Colombia | Arena Fonte Nova, Salvador

16/06 - 14:00 | Paraguay vs Qatar | Estadio Maracaná, Río

19/06 - 16:30 | Colombia vs Qatar | Estadio Morumbí, Sao Paulo

19/06 - 19:30 | Argentina vs Paraguay | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

23/06 - 14:00 | Qatar vs Argentina | Arena do Gremio, Porto Alegre

23/06 - 14:00 | Colombia vs Paraguay | Arena Fonte Nova, Salvador



GRUPO C

16/06 - 17:00 | Uruguay vs Ecuador | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

16/06 - 18:00 | Japón vs Chile | Estadio Morumbí, Sao Paulo

20/06 - 18:00 | Uruguay vs Japón | Arena do Gremio, Porto Alegre

21/06 - 18:00 | Ecuador vs Chile | Arena Fonte Nova, Salvador

24/06 - 18:00 | Ecuador vs Japón | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

24/06 - 18:00 | Chile vs Uruguay | Estadio Maracaná, Río



¿Dónde se jugarán los partidos por la Copa América Brasil 2019?

La sede para la Copa América 2019 le corresponde a Brasil, recordando que originalmente albergaría la Copa América de 2015 pero que finalmente intercambió el cupo con Chile. Brasil ya había sido anfitrión de la Copa Confederaciones 2013, Mundial 2014 y Juegos Olímpicos 2016, eventos que le hicieron reconsiderar el plan inicial para la Copa.

De esta manera, el organizador contará con ocho estadios en siete ciudades disponibles para los juegos: el Mineirao de Belo Horizonte, Fonte Nova de Salvador, Beira Rio de Porto Alegre, Maracaná de Rio de Janeiro y Arena Corinthians y Estadio Morumbí de Sao Paulo. Los ocho escenarios repiten respecto al Mundial de hace cuatro años.

Estadio Mineirao – Belo Horizonte

Capacidad aproximada: 63.000 espectadores



Arena do Gremio – Porto Alegre

Capacidad aproximada: 56.000 espectadores



Estadio do Maracaná – Río de Janeiro

Capacidad aproximada: 78.000 espectadores



Estadio Morumbí – Sao Paulo

Capacidad aproximada: 67.000 espectadores



Arena Corinthians – Sao Paulo

Capacidad aproximada: 47.605 espectadores



Arena Fonte Nova – Salvador

Capacidad aproximada: 48.000 espectadores



Listado de canales TV para ver la Copa América 2019

¿Qué canales transmitirán la Copa América 2019 en diferentes partes del mundo? A menos de un mes para el inicio del certamen internacional organizado por la Conmebol, conoce los canales de televisión para ver fútbol en vivo y en directo en cada país.

La Copa América 2019 tendrá su edición 46 y se llevará a cabo en Brasil, para eso todos los seguidores de fútbol de todo el mundo buscan la cobertura en vivo y la lista de canales de televisión para ver partidos online y mediantes TV. De esta manera, te facilitamos la parrilla de transmisión para no perderte los 26 partidos de la Copa América Brasil 2019.

Brasil: SporTV, Rede Globo, Rede Bandeirantes

Argentina: El Trece, TyC Sports, TyC Max, DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports, Tigo Sports+, DirecTV Sports

Chile: VTR Cable Ttelevisión, DirecTV Sports

Colombia: Caracol Televisión, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports

Ecuador: Gama TV, TC Televisión, DirecTV Sports

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max, DirecTV Sports

Perú: América Televisión, DirecTV Sports

Uruguay: Teledoce, Tenfield, DirecTV Sports

Venezuela: Venevisión, DirecTV Sports

Canadá: TSN

Costa Rica: Teletica

El Salvador: Canal 4

México: Televisa, TV Azteca, TD

Estados Unidos: Telemundo

Francia: Star en Deportes