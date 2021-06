Ya quedó en el olvido el dolor que tuvo por no estar en el Mundial de Rusia 2018. El presente de Sergio Peña solo reconfirma que su fortaleza fue clave: hoy es titular en el equipo de Ricardo Gareca. Esta circunstancia hace que el volante sea una voz autorizada para hablar de la Selección Peruana y, de paso, del aporte de Gianluca Lapadula en ataque. A tres días del choque con Paraguay, por cuartos de final, aquí su palabra.

Con relación al ‘Bambino’, esto fue lo que indicó el mediocampista de la blanquirroja en diálogo con RPP: “Gianluca Lapadula nos está aportando muchísimo, es un jugador al que poco a poco le estamos entendiendo su estilo de juego, eso nos está jugado mucho a favor”.

Respecto a la actualidad que se vive en la Selección Peruana, después de clasificar segundos en el grupo B, Sergio Peña mencionó que “somos la selección que ha jugado partidos más seguido y ha sido fundamental el ambiente que tenemos, el ser autocríticos, mantener la humildad que es algo que nos caracteriza. Creo que eso ha sido clave para dar todo cada partido”.

Ahora, un detalle no menor en la escuadra de Ricardo Gareca es que Sergio Peña, desde el partido contra Ecuador en Quito (por Eliminatorias), no volvió a salir del once titular. “El tener la oportunidad de jugar de titular es algo que todo jugador quiere, me tocó en un momento bueno en lo personal. Me tiene muy contento, estoy seguro que si continúo así esto ocurrirá más seguido”, sostuvo.

Su mente solo está en la Selección Peruana

Pese a que aún no está muy claro donde continuará su carrera, luego de una temporada con el FC Emmen de Países Bajos, para Sergio Peña lo más importante ahora es su presente con la Selección Peruana y llegar lo más lejos posible en la Copa América.

“Estoy bastante desconectado de lo que pasa afuera, estoy metido en la selección. Lo que venga para mi futuro ya se verá cuando termine la Copa América, estoy enfocado en obtener la Copa y en la Selección”, añadió el volante.





