Nuevo destino, mismo país. Tras cerrar una buena temporada con Godoy Cruz de Argentina, Wilder Cartagena tendría todo cerrado para convertirse en el nuevo fichaje de Rosario Central. De esta manera, el mediocampista de la Selección Peruana, quien se encuentra en Brasil disputando la Copa América, dejaría al ‘Tomba’ para iniciar una nueva aventura con los ‘Canallas’.

Según dio a conocer Tyc Sports, el acuerdo entre el volante de contención nacional y el club rosarino se dio por 18 meses, luego de que las conversaciones entre las dos partes lleguen a buen puerto, permitiendo que ‘Wil’ reciba el visto bueno en la transacción.

Hace unos días, el jugador de la Selección Peruana utilizó sus redes sociales para despedirse de Godoy Cruz, luego de un 2020 que le permitió hacerse un nombre en la Superliga Argentina, producto de su buen desenvolvimiento dentro del campo de juego.

Wilder Cartagena espera sumar minutos en el próximo duelo de Perú en la Copa América, donde el conjunto bicolor peleará por quedarse con el tercer lugar del certamen ante un cuadro colombiano que llega con sed de revancha por lo ocurrido en la fase de grupos.

Más peruanos en Argentina

Por otro lado, Boca Juniors continúa negociando con Luis Advíncula para que pueda dejar España y sumarse al elenco ‘Xeneize’ con miras a las próximas temporadas. Sin embargo, las horas pasan y cada vez es menor el tiempo que disponen los argentinos para quedarse con los servicios del lateral derecho de la Selección Peruana.

Este sábado, a las 5:15 p.m. (hora peruana), se deberá entregar la lista de cinco cambios en la Copa Libertadores, certamen que disputan los de Miguel Ángel Russo y en el que desean incorporar a todos sus nuevos elementos para pelear por el título continental.

De darse el fichaje de Luis Advíncula por Boca Juniors posterior a esa fecha, ‘Bolt’ no podría jugar el certamen con los azul y oro, cosa que la dirigencia del conjunto argentino no tiene en sus planes, por lo que acelerarían el proceso en estas horas para no pasar apuros de última hora.

La ‘bicolor’ no pudo en el Nilton Santos ante Brasil y quedó fuera de la final. Ahora, el conjunto comandado por Ricardo Gareca tendrá que conquistar -como en ocasiones anteriores-, nuevamente el tercer podio de la máxima competición sudamericana. El rival de turno será Colombia.